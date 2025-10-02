به گزارش خبرنگار مهر، وحید طهماسبی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش ملی نخبگان استان اظهار کرد: مهمترین مطالبه نخبگان اثرگذار، تأمین مسکن است و بر همین اساس، آمار دقیقی از وضعیت مسکن آنان استخراج شده است.
وی افزود: بر پایه دادههای بهدستآمده، مجموع نیاز نخبگان استان به واحدهای مسکونی ۲۲۱ واحد برآورد شده است که از این تعداد، ۱۷۰ واحد در داخل استان مرکزی و ۵۱ واحد در سایر استانها پیشبینی میشود.
طهماسبی تصریح کرد: در اولویتبندی متقاضیان، ۱۹ عضو هیئت علمی جوان در صدر قرار دارند و در کنار آنان ۱۸۹ نخبه غیرهیئت علمی و ۳۶ نفر دیگر نیز مشمول دریافت مسکن هستند.
وی ادامه داد: استان مرکزی در تشکیل هیئتهای اندیشهورز نخبگانی موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.
رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی تاکید کرد: حضور فعال نخبگان در ۱۷ کمیته تخصصی و ۱۴ کمیته مرتبط با سند تحول برنامه هفتم، گویای جایگاه برجسته استان مرکزی در این حوزه است.
وی افزود: بنیاد نخبگان استان مرکزی از شهریور امسال طرحی صنعتی با همکاری دانشگاهها و بخش خصوصی آغاز کرده که قراردادهای آن بدون تشریفات اداری و با مشوقهای مالیاتی اجرا میشود.
طهماسبی گفت: با همکاری سازمان امور استخدامی، زمینه برگزاری فراخوانهای کشوری برای جذب نخبگان و بهکارگیری آنان در رشتههای تخصصی ادارات استان فراهم شده است.
وی تصریح کرد: پیشرفت کشور فراتر از نقش مسئولان است و هر نخبه موظف است مسیر توسعه ایران اسلامی را روشن کند.
رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی افزود: ثبت نام ۳۱۹ نخبه استان مرکزی در فراخوانهای مسکن نشان میدهد که ایجاد واحدهای مسکونی مناسب برای نخبگان، یکی از اولویتهای اساسی استان به شمار میرود تا زمینه تثبیت و رشد استعدادهای علمی فراهم شود.
