به گزارش خبرنگار مهر، وحید طهماسبی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش ملی نخبگان استان اظهار کرد: مهم‌ترین مطالبه نخبگان اثرگذار، تأمین مسکن است و بر همین اساس، آمار دقیقی از وضعیت مسکن آنان استخراج شده است.

وی افزود: بر پایه داده‌های به‌دست‌آمده، مجموع نیاز نخبگان استان به واحدهای مسکونی ۲۲۱ واحد برآورد شده است که از این تعداد، ۱۷۰ واحد در داخل استان مرکزی و ۵۱ واحد در سایر استان‌ها پیش‌بینی می‌شود.

طهماسبی تصریح کرد: در اولویت‌بندی متقاضیان، ۱۹ عضو هیئت علمی جوان در صدر قرار دارند و در کنار آنان ۱۸۹ نخبه غیرهیئت علمی و ۳۶ نفر دیگر نیز مشمول دریافت مسکن هستند.

وی ادامه داد: استان مرکزی در تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز نخبگانی موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.

رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی تاکید کرد: حضور فعال نخبگان در ۱۷ کمیته تخصصی و ۱۴ کمیته مرتبط با سند تحول برنامه هفتم، گویای جایگاه برجسته استان مرکزی در این حوزه است.

وی افزود: بنیاد نخبگان استان مرکزی از شهریور امسال طرحی صنعتی با همکاری دانشگاه‌ها و بخش خصوصی آغاز کرده که قراردادهای آن بدون تشریفات اداری و با مشوق‌های مالیاتی اجرا می‌شود.

طهماسبی گفت: با همکاری سازمان امور استخدامی، زمینه برگزاری فراخوان‌های کشوری برای جذب نخبگان و به‌کارگیری آنان در رشته‌های تخصصی ادارات استان فراهم شده است.

وی تصریح کرد: پیشرفت کشور فراتر از نقش مسئولان است و هر نخبه موظف است مسیر توسعه ایران اسلامی را روشن کند.

رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی افزود: ثبت نام ۳۱۹ نخبه استان مرکزی در فراخوان‌های مسکن نشان می‌دهد که ایجاد واحدهای مسکونی مناسب برای نخبگان، یکی از اولویت‌های اساسی استان به شمار می‌رود تا زمینه تثبیت و رشد استعدادهای علمی فراهم شود.