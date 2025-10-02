  1. استانها
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

۳۱۹ نخبه استان مرکزی در فراخوان‌های مسکن ثبت‌نام کردند

اراک- رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی گفت: ۳۱۹ نخبه استان مرکزی برای بهره‌مندی از طرح‌های تأمین مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان ۲۶۸ نفر دارای فرم سبز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید طهماسبی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش ملی نخبگان استان اظهار کرد: مهم‌ترین مطالبه نخبگان اثرگذار، تأمین مسکن است و بر همین اساس، آمار دقیقی از وضعیت مسکن آنان استخراج شده است.

وی افزود: بر پایه داده‌های به‌دست‌آمده، مجموع نیاز نخبگان استان به واحدهای مسکونی ۲۲۱ واحد برآورد شده است که از این تعداد، ۱۷۰ واحد در داخل استان مرکزی و ۵۱ واحد در سایر استان‌ها پیش‌بینی می‌شود.

طهماسبی تصریح کرد: در اولویت‌بندی متقاضیان، ۱۹ عضو هیئت علمی جوان در صدر قرار دارند و در کنار آنان ۱۸۹ نخبه غیرهیئت علمی و ۳۶ نفر دیگر نیز مشمول دریافت مسکن هستند.

وی ادامه داد: استان مرکزی در تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز نخبگانی موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.

رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی تاکید کرد: حضور فعال نخبگان در ۱۷ کمیته تخصصی و ۱۴ کمیته مرتبط با سند تحول برنامه هفتم، گویای جایگاه برجسته استان مرکزی در این حوزه است.

وی افزود: بنیاد نخبگان استان مرکزی از شهریور امسال طرحی صنعتی با همکاری دانشگاه‌ها و بخش خصوصی آغاز کرده که قراردادهای آن بدون تشریفات اداری و با مشوق‌های مالیاتی اجرا می‌شود.

طهماسبی گفت: با همکاری سازمان امور استخدامی، زمینه برگزاری فراخوان‌های کشوری برای جذب نخبگان و به‌کارگیری آنان در رشته‌های تخصصی ادارات استان فراهم شده است.

وی تصریح کرد: پیشرفت کشور فراتر از نقش مسئولان است و هر نخبه موظف است مسیر توسعه ایران اسلامی را روشن کند.

رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی افزود: ثبت نام ۳۱۹ نخبه استان مرکزی در فراخوان‌های مسکن نشان می‌دهد که ایجاد واحدهای مسکونی مناسب برای نخبگان، یکی از اولویت‌های اساسی استان به شمار می‌رود تا زمینه تثبیت و رشد استعدادهای علمی فراهم شود.

