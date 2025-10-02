به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش ملی نخبگان استان مرکزی اظهار کرد: نخبگان برخلاف دیگر گروههای مرجع کمتر از حمایتهای مؤثر برخوردارند، در حالی که بهعنوان سرمایههای راهبردی کشور باید جایگاهی ویژه در حکمرانی و جامعه داشته باشند.
وی افزود: شبکهسازی نخبگانی در سال گذشته آغاز شده و این نشستها صرفاً گردهمایی علمی نیست بلکه زمینه تعامل و همکاریهای مؤثر و تحقق اهداف نخبگان را فراهم میکند.
حسینی با اشاره به طرح جذب هیئت علمی بنیاد تصریح کرد: تاکنون بیش از ۸۰ درصد از نخبگان معرفیشده توسط بنیاد جذب شدهاند و با بهبود فرآیند، پاسخگویی به درخواستها حداکثر دو ماه زمان می برد.
مشاور عالی بنیاد ملی نخبگان کشور ادامه داد: مسکن و اشتغال نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت این قشر فرهیخته دارد که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: استان مرکزی با ظرفیتهای صنعتی خود میتواند موفق عمل کند و تجربه اصفهان نشان میدهد که همت مسئولان میتواند اقدامات مؤثر را در زمان کوتاه ممکن سازد.
حسینی گفت: اعتبار مالیاتی برای واحدهای تولیدی، فرصت مناسبی برای حمایت از نخبگان است و این مزیت نه تنها به نفع نخبگان بلکه به توسعه صنعت استان مرکزی نیز کمک میکند.
وی با اشاره به اهمیت علوم انسانی در حل مسائل کشور، افزود: جلسات تخصصی و گفتوگوهای علمی در این حوزه در حال شکلگیری است و باید با جدیت ادامه یابد تا اثرگذاری نخبگان در تصمیمگیریهای ملی افزایش یابد.
