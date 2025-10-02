به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش ملی نخبگان استان مرکزی اظهار کرد: تجربه‌ های اخیر نشان داد که توان علمی و اراده جوانان ایرانی قادر است حتی در شرایط سخت، کشور را سربلند نگه داشته و دشمنان را متحیر سازد.

وی افزود: نخبگان استان مرکزی با بهره‌گیری از توان علمی و تخصص خود قادرند در مسیر توسعه کشور مؤثر باشند و با دستاوردهای علمی، آینده ایران اسلامی را روشن کنند.

وی تصریح کرد: پیشرفت در حوزه فناوری‌های نوین و استفاده هدفمند از دانش هسته‌ای باید به گونه‌ای باشد که هیچ قدرتی جرأت تهدید یا دخالت در امور ملت ایران را نداشته باشد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان علمی را سرمایه‌ای ملی دانست و افزود: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و توسعه مراکز فناوری، می‌توان بهره‌وری صنایع و خدمات را افزایش داد و نتایج آن را در توسعه کشور مشاهده کرد.

وی تاکید کرد: فعالیت بیش از یک هزار و ۵۰۰ نخبه در استان مرکزی نشان‌دهنده ظرفیت علمی بالای این استان است و مشارکت فعال آنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای توان علمی و فناوری کشور باشد.