به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان پیش از ظهر یکشنبه در آئین نواختن زنگ جوانه‌ها در مدرسه حاج محمودی اراک اظهار کرد: جایگاه علمی ایران پس از انقلاب اسلامی به‌عنوان دستاوردی برجسته تثبیت شده و این موفقیت‌ها مرهون تلاش‌های جوانان و نخبگان کشور و نشان‌دهنده عزم قاطع ایران در مسیر توسعه علمی و خودکفایی است.

وی افزود: پیشرفت علمی کنونی با شتابی چشمگیر ادامه دارد و کشورهایی که نتوانند هماهنگ شوند، در مسیر توسعه علمی عقب خواهند ماند.

جمالیان تصریح کرد: گسترش تحصیلات تکمیلی و سرمایه‌گذاری در پژوهش و فناوری، مسیر پیشرفت علمی و تقویت جایگاه بین‌المللی ایران را هموار می‌کند.

وی ادامه داد: والدین باید به نظام آموزشی اعتماد کنند و با حمایت هوشمندانه، استقلال فرزندان در رشد و یادگیری تجربیات زندگی را فراهم سازند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: فرصت‌ها کوتاه است و دانش‌آموزان باید از زمان خود برای کسب علم و دانش بهره‌برداری کنند تا آینده کشور را شکل دهند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش‌های دینی و اخلاقی کنار علوم افزود: مدارس باید همزمان با ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان، به ترویج ارزش‌های دینی و اخلاقی نیز توجه کنند تا نسلی توانمند و دارای شخصیت جامع برای آینده کشور پرورش یابد.

ورود به دوره متوسطه اول، آغاز مرحله‌ای تازه از مسیر یادگیری

‌مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی نیز در این آئین بیان کرد: جشن «جوانه‌ها» ویژه دانش‌آموزان پایه هفتم در این استان با رویکرد «مهر متفاوت» با هدف ایجاد فضایی پرشور و انگیزه‌بخش برای ورود دانش‌آموزان به مقطع متوسطه اول برگزار و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و تربیتی، شور و نشاط خاصی را به مدارس بخشید.

عبدالرضا پیرحسینلو افزود: ورود به دوره متوسطه اول، آغاز مرحله‌ای تازه از مسیر یادگیری و رشد شخصیتی دانش‌آموزان است و ما تلاش داریم با برگزاری جشن جوانه‌ها، این شروع مهم را برای نوجوانان خاطره‌انگیز و امیدآفرین کنیم.