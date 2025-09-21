  1. استانها
ضرورت تقویت ظرفیت‌های علمی و حمایت از نخبگان

اراک- نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های علمی و حمایت از نخبگان، آن را از اولویت‌های کنونی کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان پیش از ظهر یکشنبه در آئین نواختن زنگ جوانه‌ها در مدرسه حاج محمودی اراک اظهار کرد: جایگاه علمی ایران پس از انقلاب اسلامی به‌عنوان دستاوردی برجسته تثبیت شده و این موفقیت‌ها مرهون تلاش‌های جوانان و نخبگان کشور و نشان‌دهنده عزم قاطع ایران در مسیر توسعه علمی و خودکفایی است.

وی افزود: پیشرفت علمی کنونی با شتابی چشمگیر ادامه دارد و کشورهایی که نتوانند هماهنگ شوند، در مسیر توسعه علمی عقب خواهند ماند.

جمالیان تصریح کرد: گسترش تحصیلات تکمیلی و سرمایه‌گذاری در پژوهش و فناوری، مسیر پیشرفت علمی و تقویت جایگاه بین‌المللی ایران را هموار می‌کند.

وی ادامه داد: والدین باید به نظام آموزشی اعتماد کنند و با حمایت هوشمندانه، استقلال فرزندان در رشد و یادگیری تجربیات زندگی را فراهم سازند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: فرصت‌ها کوتاه است و دانش‌آموزان باید از زمان خود برای کسب علم و دانش بهره‌برداری کنند تا آینده کشور را شکل دهند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش‌های دینی و اخلاقی کنار علوم افزود: مدارس باید همزمان با ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان، به ترویج ارزش‌های دینی و اخلاقی نیز توجه کنند تا نسلی توانمند و دارای شخصیت جامع برای آینده کشور پرورش یابد.

ورود به دوره متوسطه اول، آغاز مرحله‌ای تازه از مسیر یادگیری

ضرورت تقویت ظرفیت‌های علمی و حمایت از نخبگان‌مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی نیز در این آئین بیان کرد: جشن «جوانه‌ها» ویژه دانش‌آموزان پایه هفتم در این استان با رویکرد «مهر متفاوت» با هدف ایجاد فضایی پرشور و انگیزه‌بخش برای ورود دانش‌آموزان به مقطع متوسطه اول برگزار و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و تربیتی، شور و نشاط خاصی را به مدارس بخشید.

عبدالرضا پیرحسینلو افزود: ورود به دوره متوسطه اول، آغاز مرحله‌ای تازه از مسیر یادگیری و رشد شخصیتی دانش‌آموزان است و ما تلاش داریم با برگزاری جشن جوانه‌ها، این شروع مهم را برای نوجوانان خاطره‌انگیز و امیدآفرین کنیم.

