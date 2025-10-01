رزاق پور: ۱۲ درصد جمعیت استان اردبیل سالمند هستند ‌

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره رزاق پور شامگاه چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی سالمندان در یکی از مراکز نگهداری و توانبخشی اردبیل اظهار کرد: ۱۳ هزار و ۷۱۶ سالمند در استان اردبیل، زیر پوشش حمایت های سازمان بهزیستی قرار دارند و از این تعداد ۲ هزار و ۳۰۷ نفر علاوه بر سالمندی دارای معلولیت شدید هستند.

وی با اشاره به شتاب روند پیر شدن در استان، افزود: شرایط امروز و کاهش زاد و ولد، جامعه را به مرزهای سالمندی نزدیک کرده و باید برنامه ریزی‌های دقیق و جدی برای رفع این مشکل و جوان سازی جمعیت در دستور کار متولیان امر باشد.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با اشاره به مشکلات سالمندان، بیان کرد: بیماری، معلولیت، نداشتن مسکن و تنهایی از مهم‌ترین چالش‌های دوران سالمندی است و به همین منظور طرح مطالعاتی «شهر و محیط دوستدار سالمند» در استان اجرا می‌شود.

رزاق پور با اشاره به اجرای طرح «کهولت سالمندی» که به بررسی روند پیری جمعیت استان می‌پردازد، گفت: تعاریف سنی سالمندی تغییر کرده و اکنون افراد بین ۶۰ تا ۷۵ سال سالمند، ۷۶ تا ۹۰ سال سالخورده و بالای ۹۰ سال کهنسال محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به فعالیت ۱۲ مرکز نگهداری و توابخشی سالمندان در این استان گفت: ۴ مرکز شبانه روزی، ۳ مرکز روزانه ،۵ خانه حمایتی و یک واحد فعال ویزیت در منزل فعالیت می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل افزود: مراکز نگهداری و توابخشی و خانه های حمایتی سالمندان استان اردبیل ظرفیت نگهداری ۵۵۰ سالمند را دارد و در این مراکز خدماتی مانند گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی، روانشناسی و مددکاری به سالمندان استان ارائه می شود.

وی از راه‌اندازی پویش ملی «رُز مهربانی» خبر داد که با هدف ترویج محبت و اهدای شاخه گل به سالمندان و ایجاد ارتباط میان نسل‌ها، از هشتم مهرماه همزمان با هفته سالمندان در سراهای سالمندان، پارک‌ها، مدارس و مساجد سراسر کشور برگزار می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل بیان کرد: هرچند افزایش امید به زندگی نشان‌دهنده پیشرفت‌های حوزه سلامت است، اما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تدبیر مناسب برای فراهم کردن امکانات و شرایط زندگی سالمندان در محیط‌های عمومی و خصوصی هستیم.

رزاق پور اضافه کرد: سالمندان سرمایه‌های با ارزش جامعه هستند و باید با ایجاد فضاهایی مانند پاتوق‌های سالمندی از تجربیات و حضور فعال آن‌ها بهره‌مند شویم.

در آیین گرامیداشت هفته جهانی سالمندان در استان اردبیل برنامه‌هایی همچون برپایی نمایشگاه تولیدات سالمندان، خواندن دکلمه، پخش کلیپ و نماهنگ فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و هنری سالمندان، ارائه گزارش و بیان مشکلات توسط نماینده این قشر، اجرای سرود و موسیقی و تجلیل از سالمندان و زحمتکشان مراکز نگهداری و توانبخشی و خانه های حمایتی سالمندان برگزار شد.