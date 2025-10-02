توسعه محورهای مواصلاتی اورامانات اولویت مردم و دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جشن‌پرور در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث باند دوم سه‌راهی قرانچی – روانسر ظهر پنجشنبه، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها در منطقه اورامانات اظهار داشت: مردم این خطه در طول پنج دهه گذشته همواره پشتیبان انقلاب و نظام بوده‌اند و امروز نیز در کنار رهبر معظم انقلاب و دولت خدمتگزار، مطالبات بحق خود را مطرح می‌کنند.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های جدی مردم روانسر و اورامانات، ایمنی محورهای مواصلاتی است که متأسفانه طی سال‌های اخیر شاهد حوادث تلخ و خسارت‌های جانی و مالی در این مسیرها بوده‌ایم. توسعه این محور و افزایش ایمنی آن از ضرورت‌های حیاتی منطقه به شمار می‌رود.

جشن‌پرور به ظرفیت‌های ارزشمند منطقه در حوزه کشاورزی و گردشگری اشاره کرد و گفت: اورامانات به دلیل ثبت جهانی و همجواری با مرز، جایگاه ویژه‌ای در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور دارد. ایمن‌سازی و توسعه مسیرهای مواصلاتی می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، جذب گردشگر و ارتقای امنیت تردد مردم باشد.

فرماندار روانسر با قدردانی از حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی، استاندار کرمانشاه، نمایندگان مجلس و مدیران استانی تأکید کرد: انتظار داریم دولت و شخص رئیس‌جمهور با نگاه ویژه به مناطق مرزی و محروم، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی روانسر و اورامانات را تسریع کنند تا ضمن کاهش حوادث ناگوار، سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم ارتقا یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای پروژه باند دوم سه‌راهی قرانچی – روانسر نه تنها یک پروژه عمرانی، بلکه نقطه عطفی در توسعه زیرساخت‌های منطقه و افزایش ایمنی و رفاه ساکنان اورامانات خواهد بود.