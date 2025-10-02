پروژه کرمانشاه–روانسر–شوشمی حلقه راهبردی توسعه استان است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث باند دوم سه‌راهی قرانچی – روانسر با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه اظهار داشت: پروژه کرمانشاه – روانسر – شوشمی تنها یک مسیر ارتباطی نیست، بلکه یک کریدور ترانزیتی مهم است که مرکز استان را به مرز شوشمی و از آنجا به استان‌های حلبچه و سلیمانیه عراق متصل می‌کند. این مسیر نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی، حمل‌ونقل کالا، تسهیل صادرات و رونق گردشگری کرمانشاه خواهد داشت.

وی افزود: این پروژه منطقه زیبای اورامانات را به مرکز استان پیوند می‌دهد و برای گردشگران و مردم استان یک دسترسی سریع، ایمن و با کیفیت فراهم می‌کند. آثار مثبت این طرح در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به‌طور گسترده قابل لمس خواهد بود.

حبیبی در ادامه از نقش ویژه مهندس بازوند، استاندار اسبق کرمانشاه و معاون فعلی وزارت راه و شهرسازی در پیگیری پروژه‌های زیرساختی تقدیر کرد و گفت: حضور ایشان همواره مایه خیر و برکت برای استان بوده است. نگاه ویژه وی موجب شد در سفر اردیبهشت‌ماه ریاست جمهوری بیشترین و بالاترین مصوبات عمرانی و زیرساختی به استان اختصاص یابد که یکی از دستاوردهای مهم آن تسریع در پروژه‌های حوزه حمل‌ونقل بود.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: برای پیشرفت پروژه، تخصیص اعتبارات کافی ضروری است تا پیمانکار بتواند در چند جبهه کاری به‌طور هم‌زمان عملیات را بدون وقفه ادامه دهد. با توجه به تعداد بالای تصادفات به‌ویژه خانوادگی در این محور، استفاده از نیوجرسی یا گاردریل برای جداسازی مسیر رفت و برگشت از اولویت‌های اجرایی خواهد بود تا ایمنی سفرها ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه پروژه کرمانشاه – روانسر – شوشمی یک طرح راهبردی و فراتر از یک جاده معمولی است، اظهار داشت: این پروژه حلقه‌ای مهم از زنجیره توسعه کرمانشاه است که آثار آن در ابعاد مختلف از جمله اقتصاد، حمل‌ونقل، امنیت جاده‌ای و گردشگری نمایان خواهد شد.

حبیبی در پایان با قدردانی از همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، مدیران کل، اعضای شورای حمل‌ونقل استان، پیمانکاران و سایر عوامل دخیل در این طرح گفت: امیدواریم با تداوم حمایت‌ها، پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کیفیت بالا به بهره‌برداری برسد و شاهد تحولی اساسی در زیرساخت‌های کرمانشاه باشیم.