کریدور غرب کشور؛ شاهراه ملی توسعه با محوریت کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت توسعه و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث باند دوم سه‌راهی قرانچی – روانسر، با اشاره به عزم جدی دولت برای تکمیل کریدورهای اصلی کشور اظهار کرد: کریدور غرب کشور به طول ۱۸۵۰ کیلومتر، از مرز بازرگان در استان آذربایجان غربی آغاز و تا شلمچه در استان خوزستان ادامه می‌یابد و مسیر آن از استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و لرستان عبور می‌کند. این کریدور یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین مسیرهای حمل‌ونقل کشور است که توسعه آن یک ضرورت ملی به شمار می‌رود.

هوشنگ بازوند در ادامه با قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، گفت: دکتر حبیبی شخصیتی پرتلاش و با تجربه است که توانسته با پیگیری‌های مستمر خود مسیر توسعه‌ای جدید و اثرگذار برای استان کرمانشاه ترسیم کند و حضور ایشان نویدبخش شتاب بیشتر در اجرای پروژه‌های زیرساختی است.

وی با بیان اینکه دولت هم‌اکنون بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر پروژه بزرگراه، آزادراه و راه‌آهن را در دست اجرا دارد، افزود: این طرح‌ها شامل حدود ۶ هزار کیلومتر بزرگراه، ۳۳۰۰ کیلومتر راه‌آهن و ۷۶۰ کیلومتر آزادراه می‌شود که همگی بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای کشور در بخش حمل‌ونقل هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأمین اعتبار احداث باند دوم سه‌راهی قرانچی – روانسر گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۸۵۰ میلیارد تومانی آغاز شده و عملیات اجرایی آن از امروز رسماً کلید خورد. این مسیر علاوه بر کاهش تصادفات و زمان سفر، ظرفیت بزرگی برای توسعه اقتصادی و تجاری منطقه به همراه خواهد داشت.

بازوند با تشکر از استاندار کرمانشاه، نمایندگان مجلس و مدیران کل استان، افزود: حضور مسئولان و مردم در این مراسم نشان‌دهنده اهمیت ویژه این پروژه است. مردم کرمانشاه همواره در سختی‌ها همچون زلزله و همچنین در مسیر توسعه همراه دولت بوده‌اند و اجرای این پروژه هدیه‌ای ارزشمند برای بهبود کیفیت زندگی آنان خواهد بود.

وی در خصوص جزئیات طرح توضیح داد: این پروژه شامل ساخت تقاطع غیرهمسطح و اصلاح گره‌های ترافیکی مسیر است که با پیش‌بینی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های تکمیلی همراه خواهد بود. پیمانکار پروژه از شرکت‌های باسابقه کشور انتخاب شده و با همکاری مشاوران و ناظران تلاش خواهد شد تا طرح در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: کریدور غرب کشور تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه شاهراهی ملی است که آینده توسعه ایران را تضمین می‌کند. این مسیر علاوه بر تسهیل تردد و افزایش ایمنی جاده‌ای، فرصت‌های بی‌بدیلی برای رونق اقتصادی، صادرات و گردشگری فراهم خواهد کرد و دولت چهاردهم مصمم است آن را به یک مسیر امن، استاندارد و راهبردی برای کل کشور تبدیل کند.