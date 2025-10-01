به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور عصر چهارشنبه وارد کرمانشاه شد و با استقبال منوچهر حبیبی استاندار و جمعی از نمایندگان مردم در مجلس از جمله بخشیپور، رشیدی، رنجبر و یوسفی مواجه شد.
بازوند در بدو ورود با حضور بر مزار شهید گمنام استانداری، به مقام والای شهدای انقلاب و دفاع مقدس ادای احترام کرد.
در جریان سفر دو روزه معاون وزیر راه، چند طرح بزرگ حملونقلی استان آغاز شد که شامل ریلگذاری خط راهآهن کرمانشاه – اسلامآبادغرب، بهرهبرداری از تونل سیاهطاهر، افتتاح باند دوم محور روانسر – پاوه و آغاز عملیات اجرایی باند دوم قزانچی – روانسر است.
مسئولان استان میگویند این پروژهها علاوه بر ارتقای ایمنی جادهها و کاهش تصادفات، نقش مهمی در توسعه ترانزیت، رونق اقتصادی و تسهیل رفتوآمد مردم اورامانات و غرب استان خواهند داشت.
نظر شما