ساروقیان:معابر کاشان به نام شهدای جنگ ۱۲ روزه نامگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر ابوالفضل ساروقیان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از معابر منشعب کوی چهارده معصوم در بلوار قطب راوندی به نام شهید علیرضا بوستانافروز نامگذاری شد.
وی ابراز کرد: معبری واقع در خیابان بهاران به نام «شهید محمدحسن نائینی»، شهروند ۹ در بلوار دانش به نام «شهید محمدباقر عربشاهی»، نهال ۲۰ در بلوار کشاورز به نام «شهید محمدمحسن بابائی»، کوچه اذان ۱۹ در بلوار نماز به نام «شهید یاسر غلامعلیزاده»، مسافر ۱۲ در بلوار شهدای نوشآباد، خیابان شهید ابوالفضلی به نام «شهید محمد ذوالفقارپور» نامگذاری شد.
شهردار کاشان گفت: کوچه ساحل (محل سکونت پدر شهید آلوئی) در خیابان کلیم کاشانی به نام شهید عباس آلوئی مزین شد.
به گفته وی، کوچه طاهر ۱۱ در خیابان امیرکبیر به نام شهید محمد جواد سیفائی فینی، کوچه اذان ۲ در بلوار نماز به نام شهید محمدرضا بهارینژاد، کوچه یاس ۱۵ در بلوار کاج به نام شهید نصرتالله بهاروند و کوچه دیانت ۲۳ در بلوار شهیدان خاندایی به نام بسیجی شهید علی کباری نامگذاری شد.
ساروقیان با بیان اینکه سه معبر اصلی هم به نام شهدای دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه نامگذاری شد، گفت: میدان واقع در ابتدای شهرک خاتم الانبیا (ص) به نام خانواده شهید ساداتی، بلوار تازه ساخت حدفاصل بلوار شهیدان عباسزاده تا الهیه به نام سردار شهید سیدمصطفی سیدحسنزاده و بلوار پیروزی به نام شهیدان سید شکرالله سیدحسن و سیدابوالفضل اجتهد نامگذاری شد.
