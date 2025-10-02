حاجبی: روند تخصیص زمین برای ساخت مسکن نخبگان و دانشگاهیان تسهیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مریم حاجبی عصر پنجشنبه در دیدار با رئیسجمهور خواستار تخصیص بودجه و حمایتهای مالی ویژه برای دانشگاه جامع هرمزگان و ایجاد فرصتهای بهتر برای نخبگان استان شد.
نخبه علمی و پژوهشی استان هرمزگان با تأکید بر اهمیت دانشگاهها در رشد علمی و پژوهشی استان، از مسئولان درخواست کرد: دانشگاه جامع هرمزگان بهعنوان دانشگاه مادر استان در اولویت تخصیص منابع مالی قرار گیرد.
وی افزود: بهرهبرداری از ظرفیت صنایع بزرگ استان و ایجاد آزمایشگاههای تخصصی میتواند به تولید درآمد پایدار و توسعه پژوهشها کمک کند.
حاجبی یکی از دغدغههای مهم خود را واگذاری زمینهای دولتی به نخبگان و دانشگاهیان برای ساخت مسکن برشمرد و خواستار تسهیل این فرآیند شد.
او با اشاره به آییننامههای آموزشی خواستار انعطاف بیشتر در قوانین دانشگاههای مناطق کمتر برخوردار شد و گفت: آییننامههای جدید به صورت یکسان تدوین شده که با شرایط این دانشگاهها همخوانی ندارد.
حاجبی تأکید کرد: صنایع بزرگ استان باید بورسهای تحصیلی برای دانشجویان ممتاز بومی ایجاد کرده و سهمیه جذب نخبگان را در این صنایع لحاظ کنند.
نخبه علمی هرمزگان خواستار بومیگزینی در جذب هیئت علمی شد و هشدار داد روند کنونی جذب باعث کنار گذاشتن برخی افراد شایسته بومی شده است.
نظر شما