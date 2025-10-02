 احیای چاه پمپاژ روستای شاه زینعلی باشت؛تامین آب پایدار برای ۵۰ خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود زارعی اظهار کرد: عملیات لوله گذاری چاه آهکی ایستگاه پمپاژ روستای شاه زینعلی باشت با موفقیت و به عمق ۱۸۰ متر توسط تیم اتفاقات آبفای این شهرستان به پایان رسید.

مدیر امور آبفای شهرستان باشت افزود: این چاه که در سال گذشته به دلیل کاهش بارندگی، طی سه ماه گذشته از مدار خارج شده بود با تلاش تیم عملیاتی آبفای باشت با احیای چشمه‌های داخلی، دوباره به مدار بهره‌برداری بازگشت.

زارعی با بیان اینکه این چاه می‌تواند آب مورد نیاز روستای ۵۰ خانواری شاه زینعلی نظر را تأمین کند اضافه کرد: تداوم مراقبت‌ها و بهره برداری بهینه، تضمین کننده تأمین آب سالم و مستمر برای اهالی این منطقه خواهد بود.