به گزارش خبرگزاری مهر، یاسین افرا اظهار کرد: صبح امروز پنجشنبه، حادثه انحراف یک دستگاه مینی‌بوس در جاده آبادان – ماهشهر قبل از بندر شادگان به مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) اطلاع داده شد که بلافاصله هفت دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌ها به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۲۴ نفر مصدوم شدند که دو نفر از آنان (خانم‌های ۴۹ و ۳۴ ساله) به بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان و سه نفر دیگر (خانم‌های ۴۵، ۵۶ و ۶۵ ساله) به بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان منتقل شدند.

افرا ادامه داد: همچنین پنج خانم ۳۹، ۴۵، ۵۰، ۵۲ و ۵۵ ساله به بیمارستان‌های آیت‌الله طالقانی و شهید بهشتی آبادان انتقال یافتند. ۱۳ نفر دیگر شامل خانم‌های ۴۰ (دو نفر)، ۴۲ (دو نفر)، ۴۳، ۴۷، ۴۹، ۵۴، ۱۰ و ۱۹ ساله و سه مرد ۱۵، ۴۶ و ۴۷ ساله نیز به بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان اعزام شدند.

به گفته رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی آبادان، یک مصدوم ۳۷ ساله پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان خودداری کرد.