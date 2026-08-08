انفجار گاز در آبادان منجر به مرگ یک نفر و مصدومیت ۵ نفر شد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین افرا پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعت ۲۱:۰۸ جمعه ۱۶ مردادماه، وقوع انفجار گاز در یک منزل مسکونی واقع در آبادان، خیابان طیب ۱۸، بیست‌متری نرسیده به بلوار ساحلی به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه تیم عملیاتی اورژانس به همراه سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و همزمان مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) دانشگاه علوم پزشکی آبادان فعال شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: در این حادثه سه مرد ۵۷، ۵۵ و ۴۳ ساله و بدحال از زیر آوار خارج شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، به دلیل شدت سوختگی به بیمارستان شهید بهشتی آبادان منتقل شدند. با توجه به شدت جراحات و نیاز به دریافت خدمات تخصصی، این سه مصدوم در حال اعزام به بیمارستان آیت‌الله طالقانی اهواز، مرکز تخصصی سوختگی هستند.

افرا همچنین از مصدوم شدن دو نفر از امدادگران در جریان عملیات امدادرسانی خبر داد و تصریح کرد: این دو امدادگر نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط عوامل فوریت‌های پزشکی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی آبادان اعزام شدند.

وی در پایان با اشاره به تداوم عملیات امدادی در محل حادثه خاطرنشان کرد: در ادامه عملیات آواربرداری و جست‌وجو، براساس گزارش‌های اولیه، احتمال گرفتار بودن یک دختر ۱۰ ساله در زیر آوار وجود داشت که در نهایت دقایقی پیش پیکر این کودک از زیر آوار خارج شد.