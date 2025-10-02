استاندار ایلام:کمیته مشترک برای بازگشایی مرز چیلات تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر پنجشنبه در نشست مشترک با هیئت بلندپایه عراقی به ریاست استاندار میسان در دهلران، بر اهتمام جدی مسئولان دو کشور برای تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز بازگشایی پایانه مرزی چیلاتتأکید کرد.

وی این نشست را «نویدبخش آینده‌ای روشن برای عملی شدن آرزوی دیرینه مردم دو کشور دانست.

وی بیان کرد: مهم‌ترین دستاورد این دیدار، تشکیل کمیته مشترک دو استان با مأموریت تحرک بیشتر و شتاب در ایجاد و استقرار زیرساخت‌ها است.

استاندار ایلام در خصوص جدول زمانی اجرای تعهدات توضیح داد: بخشی از این اقدام‌ها تا پایان سال جاری** و بخش دیگر تا قبل از ایام اربعین حسینی سال آینده به نتیجه خواهد رسید.

کرمی با اشاره به حمایت ویژه دولت چهاردهم و رئیس جمهور از دیپلماسی فعال مرزی، خاطرنشان کرد که اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی، بسترهای مناسبی برای تعمیق روابط فراهم کرده است.

وی همچنین به ظرفیت‌های عظیم استان ایلام در حوزه اقتصادی، گردشگری و پتروشیمی در طول ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک اشاره کرد.

وی گفت: در حوزه اجرایی بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های لازم در سمت ایران شامل برق‌رسانی، آب‌رسانی و فیبرنوری به اتمام رسیده و طراحی فنی گذرگاه نیز توسط مشاوران کشوری نهایی شده است.