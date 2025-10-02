پیروزی از آن جبهه مقاومت و فلسطین خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله صفیالدین بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای حزب الله لبنان که در قم برگزار شد، بر استمرار اراده مقاومت و بیفایده بودن امید دشمنان به عقبنشینی ملتهای مقاوم تأکید کرد.
نماینده حزب الله لبنان در ایران یادآور شد: تحولات منطقه نشان میدهد که نه در عراق، نه در فلسطین، نه در لبنان و نه در آینده ملتهای منطقه عقبنشینی از سوی ملل تحت ستم رخ نخواهد داد و جریان مستضعفان در عرصه بینالمللی پیروز خواهد شد.
وی در ادامه با بزرگداشت یاد شهدا و رزمندگانی که جان خود را در مسیر جهاد و مقاومت نثار کردند، گفت: جامعه امروز مدیون فداکاری آن بزرگواران است و حرکت مقاومت بدون ایثار آنان قابل تصور نیست.
صفیالدین تأکید کرد: مقاومت مردمی و ثبات اراده ملتها، مسیر تاریخی تحولات منطقه را تعیین خواهد کرد و جبهههای مقاومت در مقابله با فشارها و طرحهای منطقهای و فرامنطقهای تابآوری و پایداری خود را حفظ خواهند کرد.
در پایان، نماینده حزب الله لبنان در ایران خواستار تداوم همبستگی داخلی و بینالمللی در حمایت از آرمانهای مقاومت شد و بر لزوم پاسداشت یاد شهدا بهعنوان سرمایهای معنوی و پیشران در حرکتهای آزادیخواهانه تأکید کرد.
