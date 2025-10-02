تصور تضعیف جریان مقاومت و حزب الله لبنان خیال باطلی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت دبیران و شهدای حزب‌الله لبنان که در موسسه امام کاظم (ع) قم برگزار شد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی از همان آغاز، رابطه میان رژیم پهلوی و رژیم صهیونیستی را به‌مثابه یک مسئله اساسی معرفی کرد و امام خمینی (ره) در ۱۵ خرداد ۱۴۴۲، در روز عاشورا که انقلاب پایه‌گذاری شد، با صراحت نسبت به مسئله اشغالگری و رابطه برخی دستگاه‌ها با اسرائیل هشدار دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امام در شب عاشورا پرسش کرده بود «ربط بین شاه و اسراییل چیست» و دولت را متهم به دوستی با اسرائیل کرد و نسبت به نفوذ آن هشدار داد و امام خمینی (ره) در چهارم آبان آن سال امام فرمودند اسرائیل نمی‌خواهد علمای اسلام، قرآن و احکام اسلامی در ایران حضور داشته باشند و از طریق عوامل خود به‌دنبال تسلط بر اقتصاد و بازار مسلمین است.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) در همان سال‌ها گفته بود «اسرائیل در ایران حکومت می‌کند و شاه نوکر اسرائیل است»، افزود: امام خواستار بیداری و هوشیاری نسبت به توطئه‌های خارجی شد و نسبت به حمایت آمریکا و سکوت دستگاه‌های وابسته هشدار داد.

قالیباف گفت: در آن زمان بسیاری از پرداختن امام به موضوع اسرائیل شگفت‌زده شدند، اما امام با ایمان به آینده و نقش جوانان و نوجوانان انقلاب، سرافرازی را از آنان می‌دید و می‌گفت سربازان همان شیرخوارانی هستند که انقلاب را به اوج خواهند رسانید.

وی با اشاره به نقش نوجوانان در دگرگونی تاریخ ادامه داد که رژیم صهیونیستی پس از جنگ جهانی دوم و با همراهی بعضی قدرت‌های بزرگ شکل گرفت و از آغاز در مسیری جنگ‌طلبانه گام نهاده است.

قالیباف تصریح کرد: تجربه‌های اشغال و جنگ‌های پی‌درپی نشان می‌دهد اسرائیل به‌دنبال صلح تحمیلی نبوده و همواره سیاست‌های توسعه‌طلبانه را پیش برده است.

رئیس مجلس به تجربه‌های مقاومت در لبنان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۹۸۲، زمانی که اسرائیل جنوب لبنان را اشغال کرد، حزب‌الله شکل گرفت و با مقاومت سازمان‌یافته توانست نقشه میدانی را تغییر دهد.

به گفته قالیباف، امام خمینی (ره) از همان ابتدا فلسطین را موضوع اول جهان اسلام دانست و در پی آن روز جهانی قدس را بنیان نهاد؛ شهدای حزب‌الله لبنان نیز که از حوزه علمیه قم تربیت شده‌اند، در سرزمین خود مسیر تاریخ را تغییر دادند.

وی از شهید سیدعباس موسوی و شهید سیدحسن نصرالله نام برد و افزود: این مبارزان پرچم مقاومت را بلند کردند و با محکم ایستادن خود، رژیم صهیونیستی را پس از ۱۸ سال از بیروت بیرون راندند.

قالیباف به جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ نیز اشاره کرد و گفت: این تجربه ظرفیت‌های جدیدی برای مقاومت پدید آورد و در آن مقطع، با وجود اختلاف‌ها، وحدت حفظ شد و به اقتدار انجامید؛ مقاومت علاوه بر عرصه نظامی، در عرصه اجتماعی نیز ورود پیدا کرد.

رئیس مجلس سپس با تأکید بر جهانی‌شدن مسئله فلسطین اظهار کرد: این موضوع دیگر صرفاً یک مطالبه امت اسلامی نیست بلکه مسئله‌ای انسانی و بین‌المللی است.

وی به تحولات افکار عمومی اشاره و به نقل از گزارش‌هایی گفت: پس از جنگ دوازده روزه، در آمریکا گرایش‌های متفاوتی نسبت به ماجرای فلسطین شکل گرفته و درصدهایی از مردم سمت‌دار و موافق فلسطین شده‌اند که نشانه‌ای از تغییر نگرش جهانی است.

قالیباف در ادامه خاطرنشان ساخت: حزب‌الله زنده است و روزبه‌روز مقتدرتر می‌شود و تصور تضعیف جریان مقاومت اشتباه است و امروز اسرائیل از قدرت حزب‌الله و مقاومت در لبنان در هراس است و تلاش برای خلع سلاح این جریان‌ها بی‌ثمر خواهد ماند.

به گفته وی، همکاری و همیاری میان ملت‌های اسلامی، جبهه مقاومت را تقویت می‌کند و طرح‌های عادی‌سازی مانند توافق‌های آبراهامی نتوانسته‌اند و نخواهند توانست جریان مقاومت را متوقف سازند.

رئیس قوه مقننه تأکید کرد: مقابله با رژیم صهیونیستی یک «جنگ وجودی و جوهری» است و وظیفه مدافعان آزادی و عدالت در امت اسلامی، پیگیری و انجام این رسالت با درک صحیح از تاریخ، تجربه‌ها و ظرفیت‌های مردمی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی از ضرورت بهره‌گیری از تجارب گذشته و تقویت انسجام منطقه‌ای و بین‌المللی برای پیشبرد اهداف مقاومت سخن گفت و خواستار تداوم همیاری ملت‌ها در این مسیر شد.