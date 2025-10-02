آیت الله جوادی آملی: پاکی مملکت در گرو طهارت مدیران و مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جوادی آملی روز پنجشنبه در دیدار با محمدباقر قالیباف، ضمن تبریک میلاد امام حسن عسکری علیه‌السلام، اظهار داشت: ملت ایران مزیت بزرگی دارد و آن تمسک به اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام است؛ ما علی و اولاد علی را داریم در حالی‌که دیگران از این نعمت محروم‌اند. با این حال، اگر در جامعه، فساد، اختلاس و سوء‌مدیریت ریشه‌کن نشود، دیگر جوامع در عمل از ما پیشی خواهند گرفت

وی با اشاره به وضعیت منابع طبیعی کشور افزود: ایران سرزمین نعمت‌های بزرگ الهی است. وقتی نقشه شمال و مازندران و جنگل‌های انبوه و قله دماوند را می‌بینیم، بهانه‌ای برای خاموشی و بی‌برقی وجود ندارد. بارها به مسئولان گفته‌ایم که از رها سازی آب های شمال جلوگیری کنید و سد بسازید، وقتی مردم بدانند منافع طرح‌ها برای خودشان است، همان‌طور که در حادثه هزار سنگر آمل به میدان آمدند، امروز هم پای کار خواهند بود.

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر خاطره ای از دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: در جبهه های دفاع مقدس ما رزمندگانی بودند که در زمستان سرد کردستان، برای حفظ سنگرهای خود آنقدر ایستادند که از سرما یخ زدند و به شهادت رسیدند، وقتی پیکر آنان را به قم آوردند، پس از آنکه در مجلس ترحیم، قرآن و فاتحه خواندم، آن شب تا آخر مجلس نشستم و گریه کردم نه برای ثواب، بلکه گریه خجالت، الان هم اینچنین انسانهایی در کشور هستند که باید قدر آنها را دانست چرا که اینها سرمایه های کشور هستند.

آیت‌الله جوادی آملی همچنین به بیان نورانی امام حسن عسکری علیه‌السلام اشاره کرد و اظهار داشت: بیان نورانی امام حسن عسکری (سلام الله علیه) این است که «إِنَّ اَلْوُصُولَ إِلَی اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَفَرٌ لاَ یُدْرَکُ إِلاَّ بِامْتِطَاء اَللَّیْلِ» فرمودند رسیدن به خداوند، سفری است که با مرکب قابل طی کردن است، مرکبش هم شب زنده داری و نماز شب است، نماز شب پرواز بنده به سوی خداست، انسانی که سحر بر می‌خیزد و با خدایش گفتگو می‌کند، و آنکه از گناه می پرهیزد و به معصیت تن نمی دهد، به حقیقت انسانیت نزدیکتر است و جامعه اسلامی باید بر معنویت، تهذیب نفس و عقلانیت تکیه کند.

وی در پایان ضمن دعا برای توفیق خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی، تأکید کرد: ما نگران نیستیم، بلکه امیدواریم. از ذات اقدس الهی مسئلت داریم که کشور از هر خطری محفوظ بماند و این امانت الهی به دست صاحب اصلی آن برسد.

در ابتدای این دیدار، رئیس مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مجلس گفت: در مجلس تلاش کردیم خلأهای اقتصادی برطرف شود. در حوزه مسائل اجتماعی و بین‌المللی نیز مجلس غفلت نکرده و قانون اقدام راهبردی هسته‌ای از جمله اقدامات مهم در این عرصه بوده است. در حال حاضر تمرکز ما بر اجرای برنامه هفتم توسعه است که نسبت به گذشته دقیق‌تر و اجرایی‌تر تدوین شده و در امتداد سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴ تنظیم شده است.

قالیباف تأکید کرد: مردم در جنگ ۱۲ روزه با هر گرایشی مردانه پای دفاع از ایران و نظام ایستادند و این انسجام باید حفظ شود. مجلس نیز وظیفه دارد در حل مشکلات مردم، به‌ویژه در حوزه مسائل اقتصادی، سرعت بیشتری به خرج دهد. کالاهای اساسی، مسکن و سلامت از اولویت‌های اصلی مجلس است و ما وظیفه داریم هم به دولت کمک کنیم و هم مطالبه‌گر اجرای درست این امور باشیم.