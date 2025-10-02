به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر عصر پنج شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: امسال هفته فراجا مزین به شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» است و در همین راستا، مجموعه انتظامی استان اجرای بیش از ۷۰ برنامه متنوع را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: این برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و خدماتی پیش‌بینی شده تا ارتباط و تعامل پلیس با اقشار مختلف جامعه بیش از گذشته تقویت شود.

تکریم خانواده‌های شهدا در محور برنامه‌ها

فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر اینکه در طول هفته فراجا دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران در دستور کار ویژه قرار دارد، عنوان کرد: این برنامه‌ها حقیقتاً تکریم و تعظیم مقام والای این عزیزان و خانواده‌های آنان قلمداد می‌شود و باید همه ما در این مسیر اهتمام ویژه داشته باشیم.

خدمات مضاعف به مردم

سردار هاشمی‌فر با اشاره به برنامه‌های خدماتی پلیس در طول این هفته، گفت: در حوزه‌های خدماتی، قضایی و انتظامی به مردم خدمات مضاعفی ارائه خواهد شد تا رضایتمندی عمومی افزایش یابد.

وی تصریح کرد: این خدمات شامل تسهیل امور مراجعان، ارائه مشاوره‌های حقوقی و انتظامی و پاسخگویی بهتر به مطالبات مردمی است.

همایش پیاده‌روی خانوادگی

فرمانده انتظامی لرستان همچنین از برگزاری همایش پیاده‌روی ویژه کارکنان انتظامی و خانواده‌های آنان خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه با همراهی مدیریت تربیت بدنی استان به بهترین شکل برنامه‌ریزی شده و با هدف ارتقای نشاط و سلامت کارکنان و خانواده‌ها برگزار خواهد شد.