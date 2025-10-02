به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبادی‌زاده عصر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه هرمزگان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به وضعیت نابرابر توسعه در استان هرمزگان اظهار کرد: در بخشی از مناطق استان فقر مطلق وجود دارد و هرمزگان جزو پنج استان با بالاترین نرخ فقر در کشور است.

وی ادامه داد: این نابرابری در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش و اشتغال به شدت مشهود است.

فاصله آموزشی شرق و غرب استان؛ از ۶ متر مربع تا ۱ متر مربع

نماینده ولی فقیه در هرمزگان به تلاش خیران در توسعه فضای آموزشی غرب استان اشاره کرد و گفت: فضای آموزشی در غرب استان بیش از ۶ متر مربع به ازای هر نفر است که نزدیک به میانگین تهران است، اما این رقم در شرق استان به یک متر مربع کاهش می‌یابد.

وی این اختلاف را یکی از مصادیق نابرابری‌های عمیق در استان دانست.

راهکارهای اشتغال؛ از صنعت تا گلخانه و صنایع دستی

آیت‌الله عبادی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت اشتغال در هرمزگان گفت: نباید همه مسئولیت را تنها بر دوش صنایع سنگین گذاشت، بلکه صنایع دستی، بخش گلخانه‌ای و صنایع کوچک نیز باید به عنوان ظرفیت‌های مهم در توسعه اشتغال مدنظر قرار گیرند.

چالش کیفیت آب؛ درخواست سهم استان از آبشیرین‌کن‌ها

وی درباره مشکل کیفیت آب در برخی مناطق استان اظهار کرد: در مناطقی که کیفیت آب نامناسب است و با تانکر آبرسانی می‌شود، توصیه می‌کنم بخشی از آب تولیدی آبشیرین‌کن‌ها که به سمت فلات مرکزی ایران منتقل می‌شود، به استان هبه یا به صورت پرداختی در اختیار مردم قرار گیرد.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به اقدامات دولت قبلی برای راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنعت بیان کرد: این هنرستان‌ها با هدف تامین نیروی انسانی صنایع راه‌اندازی شده‌اند و باید از نظر کیفیت آموزشی و توسعه فضاها به آنها توجه ویژه شود.

لزوم ساماندهی مسئولیت‌های اجتماعی؛ هرمزگان سهم کمی دارد

وی همچنین خواستار رفع بی‌نظمی‌ها در بخش مسئولیت‌های اجتماعی شد و گفت: در حالی که سهم برخی استان‌ها از مسئولیت‌های اجتماعی به ۲۰ همت می‌رسد، سهم هرمزگان کمتر از یک همت است که این رقم بسیار ناچیز است و باید دستوراتی برای افزایش آن صادر شود.

ارتقای شهرستان‌های مستعد؛ فرصتی برای توسعه متوازن

نماینده ولی فقیه در پایان بر ارتقای شهرستان‌های قلعه قاضی، هشتبندی، رودخانه و فین تاکید کرد و گفت: این مناطق ظرفیت و قابلیت لازم را دارند و باید با صدور دستوراتی به شهرستان ارتقا یابند تا توسعه متوازن و همه‌جانبه در استان محقق شود.