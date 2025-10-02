به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی عصر پنجشنبه در بازدید از شهرک مسکونی خلیج فارس برازجان ضمن بررسی آخرین وضعیت عمرانی و روند پیشرفت پروژه، از بخش‌های مختلف شهرک دیدن کرد و در جریان مسائل، مشکلات و برنامه‌های آینده این مجموعه قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ایجاد چنین مجموعه‌هایی با بهره‌گیری از معماری اصولی و هماهنگ با اقلیم، ضمن تأمین نیازهای اساسی شهروندان، می‌تواند به الگویی مناسب برای توسعه پایدار شهرهای جدید تبدیل شود.

وی گفت: شهرک خلیج فارس برازجان با قرارگیری در فاصله پنج کیلومتری از شهر برازجان و به دلیل آب و هوای مطلوب و دسترسی مناسب به جاده‌های ارتباطی، به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم سرمایه‌گذاری در منطقه شناخته می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک به یکی از قطب‌های سکونتی و تجاری استان بدل شود.

شهرک خلیج فارس برازجان با پیش‌بینی بیش از سه هزار و ۱۲۴ واحد مسکونی در زمینی به مساحت ۴۰۰ هکتار و بهره‌مندی از تمامی کاربری‌های مورد نیاز شهری از جمله فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، تجاری، مذهبی و اداری طراحی شده است.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این پروژه می‌توان به اختصاص ۵۷۴ هزار متر مربع فضای سبز، ۶۷ هزار متر مربع فضای ورزشی، ۲۳ هزار متر مربع فضای فرهنگی و مذهبی و ۵۶ هزار متر مربع فضای بهداشتی و درمانی اشاره کرد.

همچنین بیش از ۱۰۸ هزار متر مربع فضای تجاری در نقاط مختلف شهرک برای رونق اقتصادی و تأمین نیازهای ساکنین پیش‌بینی شده است.