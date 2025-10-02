به گزارش خبرنگار مهر، علی ایزدی شامگاه پنجشنبه در آیین تهیه مقدمات ثبت جهانی بازار سنتی اراک اظهار کرد: استان مرکزی با توجه به ثبت‌های رسمی یونسکو، جزو پنج استان برتر کشور در حوزه حفظ و معرفی مفاخر فرهنگی و هنری به شمار می‌رود.

وی افزود: اهمیت تاریخی شهرهای فراهان و اراک به عنوان نخستین سکونتگاه مادها، ارزش این منطقه را بیش از پیش نشان می‌دهد.

ایزدی تصریح کرد: مفاخرفرهنگی استان مرکزی شامل گروه‌های معاصر، فعال و پیشین است که میراث آنان الهام‌بخش جامعه فرهنگی استان محسوب می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی‌ ادامه داد: همبستگی هنرمندان، نویسندگان، فعالان حوزه‌های موسیقی، سینما و هنرهای نمایشی در پاسداشت این مفاخر ضروری است تا استان مرکزی بتواند جایگاه خود را در سطح ملی و بین‌المللی تثبیت کند.

وی تاکید کرد: مشارکت فعالان فرهنگی در انجمن‌های ادبی و برنامه‌های هنری، نقشی کلیدی در معرفی مفاخر و ارتقای جایگاه استان در سطح ملی و بین‌المللی دارد.