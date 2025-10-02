به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی شامگاه پنجشنبه در آیین تهیه مقدمات ثبت جهانی بازار سنتی اراک اظهار کرد: استان مرکزی خاستگاه چهره‌های برجسته علمی و فرهنگی کشور همچون دکتر حسابی، دکتر خلیفی و شهید دکتر چمران است.

وی افزود: شهر اراک در گذشته به‌عنوان محور اصلی اقتصاد کشور و مرکز تولید و صادرات فرش ایران شناخته می‌شد.

ابراهیمی تصریح کرد: بیش از ۵۰ شرکت آمریکایی در حوزه تجارت فرش در اراک فعال بودند و در آن دوران که ایران هنوز از درآمد نفتی بهره‌ای نداشت، بخش عمده ارز کشور از صادرات فرش این منطقه تأمین می‌شد.



وی ادامه داد: از دیرباز، فرش اراک در بازارهای جهانی به‌ویژه آلمان و آمریکا شناخته می‌شد و با شهرت بین‌المللی خود ظرفیت تاریخی و اقتصادی استان مرکزی را نمایان می‌کرد.

استان مرکزی با تاریخ کهن و نخبگان علمی ظرفیت توسعه ملی را دارد

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بازار و کاروانسراهای تاریخی اراک از میراث‌های ارزشمند کشور به شمار می‌روند که با معماری سنتی و سازه‌های مستحکم خود، پس از گذر سالیان همچنان پابرجا مانده‌اند.

وی گفت: استان مرکزی با تاریخ کهن، فرهنگ غنی، نخبگان علمی و حضور فعال خیرین در امور اجتماعی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه ملی دارد.

ابراهیمی افزود: مشارکت مردم در پروژه‌های فرهنگی و عمرانی بسیار گسترده است و همین امر روند احیای بازار و میراث تاریخی را سرعت بخشیده است.

وی با اشاره به پیشینه ۷۰۰۰ ساله ایران تصریح کرد: در حالی که آمریکا و رژیم صهیونیستی قدمتی کوتاه دارند، ایران با تمدنی ریشه‌دار ظرفیت احیا و افتخارآفرینی مجدد دارد.

ابراهیمی گفت: ایستادگی قهرمانانه ملت ایران طی ۱۲ روز اخیر در برابر فناوری‌های پیشرفته جهان، نمادی از عظمت و پایداری این ملت است.