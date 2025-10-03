سخنگوی اورژانس تهران: حال چند نفر از مصدومان حادثه اتوبوس وخیم است

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، صبح جمعه، در جمع خبرنگاران، از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور دماوند به فیروزکوه خبر داد و گفت: این حادثه ۴ فوتی و ۱۴ مصدوم برجای گذاشت.

تبریزی در ادامه اظهار داشت: ساعت ۰۷:۴۵ صبح امروز (۱۱ مهرماه ۱۴۰۴) حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محدوده مجتمع «سیب‌لند» به مرکز عملیات اورژانس استان تهران (TPEO-EOC) گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله یک فروند بالگرد، ۶ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۲ دستگاه خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شدند.

تبریزی با اشاره به جزئیات حادثه گفت: در این واژگونی، ۱۴ نفر دچار آسیب شدند که از این تعداد ۴ نفر جان خود را از دست دادند. همچنین ۱۰ مصدوم شامل ۹ خانم و یک آقا توسط عوامل اورژانس به بیمارستان امام خمینی (ره) فیروزکوه منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس استان تهران وضعیت چند نفر از مصدومان را وخیم اعلام کرد و گفت: رسیدگی پزشکی به این افراد در بیمارستان ادامه دارد.