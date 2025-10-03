چهره نفرات صعود کننده به نیمه نهایی تور جهانی تنیس جوانان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، در ادامه برگزاری هفته دوم مسابقات تور جهانی تنیس کمتر از ۱۸ سال در زمین های مرکز ملی تنیس، تیم های راه یافته به فینال و همچنین نفرات صعود کننده به مرحله نیمه نهایی معرفی شدند.

در پایان روز ششم نتایج زیر بدست آمد:

آیریک عابدین زاده – راستین اکبری (۷-۶، ۴-۶، ۴-۶ عابدین زاده)

کیارش صادقی – مانی ملاعسگری (۵-۷ و ۵-۷ صادقی)

علیرضا مقدسی – رادین فهیمی (۶-۴، ۶-۷، ۳-۶ مقدسی)

سام عطاران – دانیال مشتاقی فر (۱-۶ و۵-۷ مشتاقی فر)

در بخش دختران :

کیمیا کمالیان – ال آی حلاجی زحمتکش(۳-۶ و ۰-۶ حلاجی)

آیلار بدرلو – زهرا ملک پور افشار (۰-۶، ۶-۱، ۳-۶ بدرلو)

ملینا عباس زاده – گلنسا اکبری (۳-۶ و ۲-۶ اکبری)

آوین عظیم زاده – سارینا داوری (۶-۳، ۰-۶، ۵-۷ عظیم زاده)

در بخش دونفره این مسابقات نیز در بخش پسران تیم های آیریک عابدین زاده- دانیال مشتاقی فر و سام عطاران -مانی ملاعسگری به فینال رسیدند و در بخش دختران تیم های آیلار بدرلو – کیمیا کمالیان و ملینا عباس زاده – سارینا اخوان راهی دیدار پایانی شدند. این بازی ها امروز با برگزاری ۶ دیدار ادامه میابد تا تکلیف تیم های قهرمان و فینالیست های انفرادی مشخص شود.

این مسابقات از ۵ تا ۱۲ مهر ماه در زمین های مرکز ملی تنیس ایران در بخش دختران و پسران برگزار می‌شود. سرداوری این مسابقات بر عهده حسام جعفر بیگی سرداور نشان سفید کشورمان است و امیر همایون صدری این دوره از رقابت ها را مدیریت می کند.