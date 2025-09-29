استعفای نایب رئیس فدراسیون تنیس

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا سلامی که پیش از این به دلیل مشلغه کاری از سمت نایب رئیسی فدراسیون تنیس استعفا کرده بود امروز با حضور در مجمع عمومی و سالیانه این فدراسیون به صورت رسمی از خانواده تنیس جدا شد.

داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس با اشاره به تلاش‌های سلامی در مدت حضورش در فدراسیون گفت: او در این مدت با انگیزه‌ای مثال زدنی و با جدیت امور فدراسیون را پیش برد و از هیچ کوششی برای موفقیت این رشته و قهرمانان کشورمان کوتاهی نکرد. امیدواریم همچون گذشته در کنار تنیس باشد.

در ادامه سلامی نیز تصریح کرد: در مدت حضورم در این فدراسیون تمام هدف و تلاشم این بود که بتوانم به جامعه تنیس کمکی کرده باشم اما متاسفانه به دلیل رویدادهای پیش روی کمیته ملی المپیک علی الخصوص بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و مسئولیت مدیریتی اینجانب در کمیته ملی المپیک، از مدتی پیش این موضوع را با رئیس فدراسیون مطرح کرده بودم.

او اضافه کرد: هدف همه ما خدمت به ورزش کشور است و به عنوان عضو کوچک خانواده بزرگ تنیس همواره در کنار تنیس خواهم ماند. امیدواریم در کمیته ملی‌المپیک نیز بتوانیم در خدمت قهرمانان و ملی‌پوشان کشورمان باشیم.