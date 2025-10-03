خبرگزاری مهر، گروه استان ها: بارش‌های شدید و سیل‌آسا از ساعات اولیه روز پنجشنبه در استان گیلان آغاز شد و علاوه بر آبگرفتگی معابر و واحدهای مسکونی، تأثیرات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف استان بر جای گذاشته است.

این بارش‌ها علاوه بر خسارات مسکونی، موجب لغو پروازهای فرودگاه رشت و همچنین تعطیلی بازی تیم‌های ملوان و خیبر شده است.

آبگرفتگی کوچه یاسین انزلی بر اثر بارش شدید باران

دیدار ملوان و خیبر لغو شد

بر اساس اعلام نماینده سازمان لیگ ، دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و خیبر خرم‌آباد که قرار بود عصر پنجشنبه برگزار شود، به دلیل بارش شدید باران و آبگرفتگی زمین مسابقه به تعویق افتاد.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده قرار است، این مسابقه با ۲۴ ساعت تأخیر در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران برگزار شود.

در صورت ادامه بارندگی و نبود شرایط لازم برای برگزاری این رقابت در روز جمعه بازی دو تیم به عنوان یک بازی معوقه و بر اساس زمان اعلامی از سوی سازمان لیگ برگزار خواهد شد.

مسدود شدن پل مالفجان در سیاهکل بر اثر طغیان آب

ویشکایی: بارش باران در بندرانزلی ۲۰ واحد مسکونی را دچار آبگرفتگی کرد

محمدعلی ویشکایی روز گذشته در گفتگو با رسانه ها با اشاره به بارش شدید باران در بندرانزلی اظهار کرد: از روز سه‌شنبه تاکنون ۲۴۰ میلی‌متر باران در این شهرستان باریده است که منجر به آبگرفتگی حدود ۲۰ واحد مسکونی شده است.

نفوذ آب به ۲۵ واحد مسکونی انزلی؛ استاندار نیمه شب در محل حادثه

«محمدعلی ویشکایی» مدیرکل مدیریت بحران استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آب‌گرفتگی روز گذشته در بندر انزلی اظهار کرد: حدود ۱۰۰ خانه در محله‌های مختلف این شهر درگیر آب‌گرفتگی بودند که در ۲۵ مورد، آب به حیاط، انباری و طبقه همکف نفوذ کرد.

وی افزود: این واحدها عمدتاً در نقاط پایین‌دست شهر قرار داشتند که حدود ۲۰ متر از سطح مناطق مرکزی پایین‌تر هستند و به اموال حدود ۲۰ خانوار خسارت وارد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان با بیان اینکه عملیات پمپاژ و تخلیه آب با استفاده از تجهیزات شهرهای آستارا، فومن، صومعه‌سرا و رشت انجام شد، تأکید کرد: تا صبح امروز تمامی معابر و کوچه‌های آب‌گرفته کاملاً تخلیه شده است.

وی از بازدید نیمه‌شب استاندار گیلان از مناطق آسیب‌دیده خبر داد و گفت: روز یکشنبه اولین جلسه ستاد بحران در بندر انزلی برای مدیریت سیلاب‌های احتمالی آینده برگزار می‌شود تا از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

