  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

شیشه فروش:عملیات امداد و نجات در اردستان پایان یافت

شیشه فروش:عملیات امداد و نجات در اردستان پایان یافت

اردستان-مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان‌ از پایان عملیات امداد و نجات در مناطق زلزله‌زده شمال شرق شهرستان اردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش صبح امروز با تأکید بر عدم گزارش هرگونه خسارت جانی یا مجروحی تا این لحظه، اظهار کرد: خوشبختانه تا این لحظه ما خسارت جانی یا مجروحی با توجه به گزارش‌های پلیس و همچنین نیروی انتظامی، فوریت‌های پزشکی و جمعیت هلال احمر نداشتیم.

وی افزود: عملیات امداد و نجات به پایان رسیده و اکنون تمرکز بر ارزیابی خسارات احتمالی در مناطق روستایی و شهری بوده که تاکنون هشت پس‌لرزه به ثبت رسیده که بزرگترین آن ۳.۳ ریشتر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن، میراث فرهنگی، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و راهداری در حال بررسی و ارزیابی خسارات احتمالی هستند، ۶۵ روستا و آبادی در این بخش قرار دارند که ۱۹ مورد از آن‌ها دارای دهیاری هستند.

شیشه‌فروش تصریح کرد: شهردار مهاباد و میراث فرهنگی نیز در حال بررسی وضعیت ۳۴ هکتار بافت فرسوده، سه بافت تاریخی، هشت محوطه باستانی و دو مسجد جامع هزارساله در اردستان و زواره هستند.

وی تاکید کرد: ستاد بحران در شهرستان و استان در سطح بالایی فعال بوده و تمامی دستگاه‌های اجرایی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

کد خبر 6609853

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها