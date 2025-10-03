شیشه فروش:عملیات امداد و نجات در اردستان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش صبح امروز با تأکید بر عدم گزارش هرگونه خسارت جانی یا مجروحی تا این لحظه، اظهار کرد: خوشبختانه تا این لحظه ما خسارت جانی یا مجروحی با توجه به گزارش‌های پلیس و همچنین نیروی انتظامی، فوریت‌های پزشکی و جمعیت هلال احمر نداشتیم.

وی افزود: عملیات امداد و نجات به پایان رسیده و اکنون تمرکز بر ارزیابی خسارات احتمالی در مناطق روستایی و شهری بوده که تاکنون هشت پس‌لرزه به ثبت رسیده که بزرگترین آن ۳.۳ ریشتر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن، میراث فرهنگی، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و راهداری در حال بررسی و ارزیابی خسارات احتمالی هستند، ۶۵ روستا و آبادی در این بخش قرار دارند که ۱۹ مورد از آن‌ها دارای دهیاری هستند.

شیشه‌فروش تصریح کرد: شهردار مهاباد و میراث فرهنگی نیز در حال بررسی وضعیت ۳۴ هکتار بافت فرسوده، سه بافت تاریخی، هشت محوطه باستانی و دو مسجد جامع هزارساله در اردستان و زواره هستند.

وی تاکید کرد: ستاد بحران در شهرستان و استان در سطح بالایی فعال بوده و تمامی دستگاه‌های اجرایی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.