مستندسازی در سیستان و بلوچستان سوژه «نردبان» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، دویست و شصت و یکمین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۱۴ شهریور روی آنتن شبکه مستند سیما میرود. این قسمت از «نردبان»، پرونده فیلمسازی مستند از سیستان و بلوچستان را بررسی میکند.
در ابتدای برنامه گزیدهای از گفتگوها و مصاحبهها با جمعی از فیلمسازان مستند این خطه روی آنتن میرود که از آن جمله میتوان به مازیار مشتاق گوهری، محسن شیرزایی، حامد غلامی (عکاس)، یاسر خیر، محمدرضا خوش فرمان، حسین ریگی و مسعود شیخ ویسی (فیلمبردار) اشاره کرد.
محمدعلی رخشانی صابر مهمان «نردبان» این هفته است؛ او در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره موضوع «تصویر سیستان و بلوچستان در سینمای مستند»، مشکلات و ظرفیتهای ساخت آثار با این موضوع سخن میگوید و از این دریچه، آثار ساخته شده درباره این خطه کشورمان را بررسی میکند.
رخشانی صابر فیلمساز مستند است که بخش مهمی از آثار خود را به ساخت فیلم از خطه سیستان و بلوچستان اختصاص داده است. از مهمترین آثار او میتوان به فیلمهای مستند «آک پ آس» (خاک، آب، آتش)، «نسل سوم»، «موکان»، «مهتاب»، «سچکان» و «اسکو» اشاره کرد.
در بخش «عکس مستند» نیز ناتلا گریگالاشویلی عکاس گرجستانی معرفی شده و بخشی از عکسهای وی مرور میشود. در این بخش با او مصاحبهای اختصاصی نیز انجام شده است. همچنین در بخش «و اینک مستند» نیز لویی مال کارگردان مشهور فرانسوی معرفی و آثار او مرور میشود. او کارگردان، فیلمنامهنویس و تهیهکننده فرانسوی است که برنده جایزه اسکار نیز شده است. فیلم مستند «دنیای سکوت» ساخته او، برنده نخل طلا و جایزه اسکار در سال ۱۹۵۶ شده است.
در بخش «کارگاه تجربه» نیز مروری بر آثار کن برنز فیلمساز مستند صاحب سبک آمریکایی صورت میگیرد. از ویژگیهای سبک او، به کاربردن فیلمها و عکسهای قدیمی و آرشیوی است.
برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت جمعهها ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۱۲ و ۱۴:۳۰ است.
نظر شما