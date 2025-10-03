خبرگزاری مهر، گروه استان ها - هادی نجف زاده: دیار مومنان کاشان را اگر پیشتاز بسط و توسعه فرهنگ تشیع در کاشان بدانیم سخن به گزاف نگفته ایم. بیش از یک هزار و ۳۰۰ سال پیش مردم بابصیرت این منطقه با درخواست از امام و پیشوای زمان خود حضرت امام محمد باقر (ع) درخواست کردند که ایشان نماینده ای از خود را برای ارشاد و رهبری مردم روانه منطقه کند و ایشان نیز فرزند بلافصل خود حضرت علی بن باقر (ع) را به این منظور رهسپار منطقه کاشان کرد.

حضرت علی بن باقر (ع) اولین سفیر ولایت در ایران بود که نخستین نماز جمعه در ایران به امامت آن حضرت در مسجد جامع کاشان به مدت سه سال برگزار شد و درخت تناور شیعه در آن زمان توسط فرزند بلامنازع امام محمدباقر (ع) در ایران پرورش یافت. اگر بگوییم رگه هایی از عشق و علاقه مردم ایران و منطقه کاشان به خاندان عصمت و طهارت به حضور حضرت علی بن باقر (ع) گره خورده است حقیقتی کتمان ناپذیر است.

دومین جمعه از ماه مهر به عبارتی سالروز شهادت آن حضرت است که بیش از یک هزار و ۳۰۰ سال است که آئین سنتی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان با حضور مردم ولایتمدار منطقه کاشان و به خصوص اهالی منطقه فین در حال برگزاری است.

این مراسم که در سال ۱۳۹۱ به ثبت جهانی رسیده است جلوه ای کوچک از عشق الهی و شور خدایی مردم منطقه کاشان به مکتب و معارف اهل بیت علیهماالسلام است که سال به سال شعله ورتر می شود.

حضور در هم تنیده مردم در مشهد اردهال

حضور گسترده وپرشور مردم در مراسم سنتی مذهبی جهانی قالیشویان نشان می دهد که آئین سنن کهن و اجداد و نیاکان مردم دارالمومنین کاشان هنوز با گوشت و پوست مردم منطقه در هم تنیده است به گونه ای که هیچ کدامیک از طوفان های روزگار طی این سالها نتوانسته است کوچکترین خللی در این ابراز ارادت ایجاد کند.

مجید زجاجی پژوهشگر دینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش و تاثیر حضور حضرت علی بن باقر (ع) در منطقه کاشان اظهار کرد: حضور آن حضرت باعث شد تا مکتب و فرهنگ غنی اسلام و مذهب حقه شیعه در ایران تقویت شود و معارف و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام با سرعت بیشتری بسط پیدا کند.

وی با بیان اینکه حضور فرزند بلافصل امام محمدباقر (ع) در منطقه کاشان به درخواست مردم این منطقه انجام شد، ابراز کرد: اینکه امام معصوم فرزند بلافصل خود را برای ارشاد مردم منطقه ای در ایران بفرستد نشان می دهد که آن حضرت اهمیت زیادی برای مردم ایران و منطقه کاشان قائل بودند.

مشهور اردهال کربلای ایران

این پژوهشگر دینی در ادامه با بیان اینکه حضور حضرت علی بن باقر (ع) نقطه عطفی در ولایتمداری مردم منطقه کاشان بود، افزود: نحوه شهادت حضرت علی بن باقر (ع) شباهت زیادی به امام حسین (ع) داشت و از این رو به نقل از برخی از افراد مشهد اردهال کاشان به کربلای ایران مشهور شده است.

وی با اشاره به اینکه مراسم جهانی قالیشویان کاشان در دومین جمعه از مهرماه هر سال با حضور شایسته و گسترده محبین خاندان عصمت و طهارت در مشهد اردهال کاشان برگزار می شود، تاکید کرد: این مراسم نشان از علاقه و محبتی است که مردم منطقه به اهل بیت از یک هزار و ۳۰۰ سال پیش تاکنون دارند و این نشان می دهد که ریشه تشیع و این مهر و محبت مردم منطقه کاشان به خاندان عصمت و طهارت از آن زمان تاکنون بوده است.

مراسم سنتی مذهبی قالیشویان فرصتی برای تبلیغ فرهنگ ناب شیعه

حجت الاسلام والمسلمین مهدی بصیرتی رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری مراسم سنتی مذهبی قالیشویان را یک فرصت برای تبلیغ فرهنگ ناب شیعه دانست و اظهار کرد: این مراسم ثبت جهانی شده است و چه خوب است برگزاری این مراسم علاوه بر حضور مردم با مشارکت و انعکاس رسانه ای هم همراه باشد تا جهانیان با این مراسم بیشتر آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه افتخار مردم کاشان میزبانی از فرزند حضرت امام محمد باقر (ع) بوده و هست، تصریح کرد: فقط گوشه ای از اصالت مردم کاشان در تکریم و احترام و عشق و علاقه به خاندان عصمت و طهارت را می توان در مراسم قالیشویان مشهد اردهال دید چراکه بیش از یک هزار و ۳۰۰ سال است که این مراسم بدون وقفه و نسل در نسل مردم به بهترین شکل ممکن در حال انجام است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان حضور نسل های مختلف از مردم در این مراسم را نشان از پویایی آن دانست و افزود: سالهای سال است که استکبار به شیوه های مختلف در حال سمپاشی برای دور کردن مردم و به خصوص جوانان و نوجوانان از اعتقادات مذهبی و باورهای دینی است ولی حضور اینگونه فرزندان انقلاب در این مراسم ها نشان می دهد که باورهای دینی جز لاینفک زندگی نوجوانان و جوانان ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه لازم است مسئولین و مدیران کشور به منطقه مشهد اردهال نگاه ویژه ای داشته باشند، خاطرنشان کرد: عزت و سربلندی همه ما در ایران به دلیل عشق و علاقه ای است که به خاندان اهل بیت علیهم السلام داریم و حضرت علی بن باقر (ع) نقش مهم و انکارناپذیری در جاودانگی این عشق و محبت داشته اند.

حجت الاسلام والمسلمین بصیرتی عشق و شور مردم به خاندان اهل بیت را گونه ای از میثاق با امام زمان (عج) دانست و گفت: انشاالله این محبت نسل در نسل در وجود مردم ایران اسلامی ماندگار خواهد بود چراکه باعث عاقبت به خیری است.

مراسم سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال فقط یک آئین دینی نیست که هر سال در دومین جمعه از مهرماه برگزار می شود بلکه قسمتی از تاریخ تمدن شیعی است که نشان می دهد عشق و محبت مردم ایران عزیز به خصوص منطقه کاشان به خاندان آل الله بسیار اصیل است.

ثبت جهانی این مراسم این امیدها را در دل بسیاری از محبان و علاقه مندان به آن حضرت زنده کرد که منطقه مشهد اردهال بیش از پیش مورد توجه مسئولین و دلسوزان نظام قرار بگیرد.

یکی از مهمترین خواسته های موجود که بسیار مورد پیگیری مردم منطقه است آغاز عملیات جاده حرم تا حرم است که حرم حضرت علی بن باقر (ع) در مشهد اردهال را به حرم حضرت معصومه (س) در قم متصل می کند و این مهم باعث می شود تا مشهد اردهال از این حالت بن بست موجود خارج شود تا عده بیشتری از محبان اهل بیت بتوانند به زیارت این امامزاده واجب التعظیم مشرف شوند که امید است این اتفاق به زودی رخ دهد.