به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر استان خوزستان با هدف معرفی محصولات، صنایع دستی و ظرفیتهای اقتصادی مناطق روستایی و عشایری از پانزدهم تا هجدهم مهرماه جاری در اهواز برپا میشود.
این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی خوزستان واقع در کیانپارس اهواز، روزهای ۱۵ تا ۱۸ مهرماه، از ساعت ۱۷ تا ۲۲، پذیرای عموم علاقهمندان، فعالان اقتصادی و بازرگانان خواهد بود.
در این نمایشگاه، تولیدات و محصولات متنوعی از جمله صنایع دستی اصیل، محصولات کشاورزی و دامی، غذاهای محلی و سایر دستاوردهای جوامع روستایی و عشایری استان خوزستان در معرض دید و فروش قرار خواهد گرفت.
برگزاری این رویداد، فرصت مغتنمی برای حمایت از تولیدات داخلی، معرفی ظرفیتهای اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته، ایجاد بازار فروش مستقیم برای روستاییان و عشایر و همچنین آشنایی شهروندان با فرهنگ و آداب و رسوم اصیل این مناطق فراهم میکند.
