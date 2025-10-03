  1. استانها
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

امام‌جمعه بجنورد: حفاظت از منافع ملی باید در اولویت مسئولان باشد

امام‌جمعه بجنورد: حفاظت از منافع ملی باید در اولویت مسئولان باشد

بجنورد- نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: تقویت حوزه‌های دفاعی، اقتصادی و اجتماعی و پایداری در برابر فشارهای خارجی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) ایراد شد، با اشاره به ضرورت حفظ اعتماد اجتماعی گفت: از رفاقت و دوستی نباید سوءاستفاده شود و مردم در امور امانت‌داری، قرض و ضمانت و نسبت به خانواده‌ها باید مسؤولانه عمل کنند تا اعتماد در جامعه آسیب نبیند.

امام‌جمعه بجنورد با اشاره به هفته انتظامی تأکید کرد: هر جامعه‌ای به نیروهایی نیاز دارد که امنیت را تأمین کنند و بدون حضور نیروهای انتظامی (فراجا) زندگی سخت خواهد شد.

وی افزود: تمهیدات مرزبانی، تأمین امنیت جاده‌ها و امنیت داخل شهرها از اولویت‌های حفاظت از جان، مال و آبروی مردم است و فرماندهی انتظامی در این حوزه نقش محوری دارد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی از شهروندان خواست در مأموریت‌های نیروهای انتظامی همکاری و حمایت‌گری داشته باشند.

حجت‌الاسلام نوری گفت: اقتدار نیروهای امنیتی زمینه‌ساز تأمین آرامش و امنیت عمومی در جامعه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وفات حضرت معصومه (س) اشاره و ایشان را شفیع و الگویی برای پیروی و الگوگیری معرفی کرد.

امام‌جمعه بجنورد یادآور شد: جنگ حق و باطل از ابتدای تاریخ وجود داشته و پیروان حق با توکل بر خدا بر توطئه‌ها غلبه کرده‌اند؛ امروز نیز مردم ایران اسلامی بدون چشم‌پوشی از حقوق خود حرف حق را می‌زنند و حاضر به باج دادن نیستند.

حجت‌الاسلام نوری درباره مذاکرات هسته‌ای و روند همکاری‌ها با جامعه بین‌المللی گفت: جمهوری اسلامی نظارت‌هایی فراتر از عرف معمول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پذیرفته و هیچ نشانه‌ای از تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای مشاهده نشده است.

وی افزود: پس از سال‌ها انتظار، تعهدات طرف‌های مقابل اجرا نشده و فعال شدن مکانیسم ماشه و فشارها درس عبرتی برای مسؤولان بوده است.

امام‌جمعه بجنورد در پایان خواستار تقویت حوزه‌های دفاعی، اقتصادی و اجتماعی و پایداری در برابر فشارهای خارجی شد و تأکید کرد: حفاظت از منافع ملی و حفظ عزت مردم باید در دستور کار مسؤولان قرار گیرد.

