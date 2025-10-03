به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در خطبههای نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) ایراد شد، با اشاره به ضرورت حفظ اعتماد اجتماعی گفت: از رفاقت و دوستی نباید سوءاستفاده شود و مردم در امور امانتداری، قرض و ضمانت و نسبت به خانوادهها باید مسؤولانه عمل کنند تا اعتماد در جامعه آسیب نبیند.
امامجمعه بجنورد با اشاره به هفته انتظامی تأکید کرد: هر جامعهای به نیروهایی نیاز دارد که امنیت را تأمین کنند و بدون حضور نیروهای انتظامی (فراجا) زندگی سخت خواهد شد.
وی افزود: تمهیدات مرزبانی، تأمین امنیت جادهها و امنیت داخل شهرها از اولویتهای حفاظت از جان، مال و آبروی مردم است و فرماندهی انتظامی در این حوزه نقش محوری دارد.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی از شهروندان خواست در مأموریتهای نیروهای انتظامی همکاری و حمایتگری داشته باشند.
حجتالاسلام نوری گفت: اقتدار نیروهای امنیتی زمینهساز تأمین آرامش و امنیت عمومی در جامعه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وفات حضرت معصومه (س) اشاره و ایشان را شفیع و الگویی برای پیروی و الگوگیری معرفی کرد.
امامجمعه بجنورد یادآور شد: جنگ حق و باطل از ابتدای تاریخ وجود داشته و پیروان حق با توکل بر خدا بر توطئهها غلبه کردهاند؛ امروز نیز مردم ایران اسلامی بدون چشمپوشی از حقوق خود حرف حق را میزنند و حاضر به باج دادن نیستند.
حجتالاسلام نوری درباره مذاکرات هستهای و روند همکاریها با جامعه بینالمللی گفت: جمهوری اسلامی نظارتهایی فراتر از عرف معمول آژانس بینالمللی انرژی اتمی را پذیرفته و هیچ نشانهای از تلاش برای ساخت سلاح هستهای مشاهده نشده است.
وی افزود: پس از سالها انتظار، تعهدات طرفهای مقابل اجرا نشده و فعال شدن مکانیسم ماشه و فشارها درس عبرتی برای مسؤولان بوده است.
امامجمعه بجنورد در پایان خواستار تقویت حوزههای دفاعی، اقتصادی و اجتماعی و پایداری در برابر فشارهای خارجی شد و تأکید کرد: حفاظت از منافع ملی و حفظ عزت مردم باید در دستور کار مسؤولان قرار گیرد.
