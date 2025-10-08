دیدار رئیس ستاد اقامه نماز کشور با استاندار قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور بعد از ظهر چهارشنبه با محمد نوذری استاندار قزوین، دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار قزوین با تقدیر از تلاشهای ارزشمند حجتالاسلام قرائتی در ترویج فرهنگ نماز، اظهار داشت: نماز ستون هویت فرهنگی و اخلاقی جامعه ماست و اگر در مدارس، ادارات و محیطهای عمومی با عمل و نه شعار به آن توجه شود، بسیاری از آسیبهای اجتماعی کاهش خواهد یافت.
نوذری با تجلیل از خدمات چند دههای حجتالاسلام قرائتی در عرصه تبلیغ دینی افزود: ایشان سرمایهای معنوی برای کشور هستند که با زبان ساده، شیرین و تأثیرگذار خود، نسلهای مختلف را با حقیقت نماز و معارف دینی پیوند دادهاند.
در این دیدار، راهکارهای گسترش فرهنگ نماز در سطح استان، تقویت برنامههای آموزشی و تبلیغی در مدارس و دانشگاهها، و بهرهگیری از ظرفیت روحانیون و نخبگان فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت
