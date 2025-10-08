  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰

دیدار رئیس ستاد اقامه نماز کشور با استاندار قزوین

قزوین – حجت‌الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور با استاندار قزوین دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور بعد از ظهر چهارشنبه با محمد نوذری استاندار قزوین، دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار قزوین با تقدیر از تلاش‌های ارزشمند حجت‌الاسلام قرائتی در ترویج فرهنگ نماز، اظهار داشت: نماز ستون هویت فرهنگی و اخلاقی جامعه ماست و اگر در مدارس، ادارات و محیط‌های عمومی با عمل و نه شعار به آن توجه شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت.

نوذری با تجلیل از خدمات چند دهه‌ای حجت‌الاسلام قرائتی در عرصه تبلیغ دینی افزود: ایشان سرمایه‌ای معنوی برای کشور هستند که با زبان ساده، شیرین و تأثیرگذار خود، نسل‌های مختلف را با حقیقت نماز و معارف دینی پیوند داده‌اند.

در این دیدار، راهکارهای گسترش فرهنگ نماز در سطح استان، تقویت برنامه‌های آموزشی و تبلیغی در مدارس و دانشگاه‌ها، و بهره‌گیری از ظرفیت روحانیون و نخبگان فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت

