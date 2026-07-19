به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدی اطهر پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، از آغاز عملیات اجرایی نصب ۱۶ دستگاه سامانه ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی استان قم خبر داد و اظهار کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۵۲۰ میلیارد ریال در قالب یک پروژه پیمانی در حال اجراست و منابع مالی آن به طور کامل از محل درآمدهای سازمان راهداری و حملونقل جادهای تأمین شده است.
وی با اشاره به زمانبندی اجرای این پروژه افزود: با توجه به برنامهریزی انجام شده و روند اجرایی طرح، پیشبینی میشود عملیات نصب و راهاندازی این سامانهها تا پایان مهرماه سال جاری به پایان برسد و تمامی تجهیزات وارد مدار بهرهبرداری شوند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم ادامه داد: با تکمیل این پروژه، تعداد سامانههای ثبت تخلف فعال در راههای استان قم به ۹۶ دستگاه خواهد رسید که نقش مهمی در ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی و افزایش نظارت بر ترددها خواهد داشت.
وی بیان کرد: این طرح با هدف ارتقای سطح ایمنی راهها و کنترل دقیقتر تردد وسایل نقلیه در محورهایی اجرا میشود که بر اساس بررسیهای کارشناسی و ارزیابیهای میدانی، نیاز بیشتری به استقرار سامانههای ثبت تخلف داشتهاند.
اجرای طرح بر اساس شناسایی نقاط حادثهخیز انجام میشود
محمدی اطهر با بیان اینکه انتخاب محل نصب سامانههای جدید بر پایه مطالعات کارشناسی صورت گرفته است گفت: کارشناسان اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان به همراه عوامل پلیس راه، با انجام بازدیدهای میدانی و بررسی وضعیت ترافیکی محورهای استان، نقاط مستعد وقوع حوادث را شناسایی کردهاند و بر همین اساس نصب تجهیزات کنترلی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در اجرای پروژههای مرتبط با سامانههای هوشمند جادهای، همواره اولویت با محورها و نقاطی است که از نظر ایمنی نیازمند مداخله فوری هستند تا از ظرفیت این تجهیزات برای کاهش تخلفات و ارتقای ایمنی تردد استفاده شود.
سرپرست مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم اظهار کرد: بر همین اساس، سه دستگاه سامانه در محور قدیم قم ـ کاشان، دو دستگاه در محور قدیم قم ـ تهران، یک دستگاه در کمربندی امام علی (ع) شهر قم، دو دستگاه در محور جنتآباد، دو دستگاه در محور قدیم سلفچگان ـ ساوه، یک دستگاه در محور باغیک ـ تفرش، دو دستگاه در محور جعفریه و سه دستگاه نیز در محور قم ـ گرمسار نصب خواهد شد.
راههای قم به سامانههای نظارتی بیشتری نیاز دارند
محمدی اطهر با اشاره به جایگاه راهبردی استان قم در شبکه حملونقل کشور گفت: قرار گرفتن قم در مسیر کریدورهای مهم ارتباطی و عبور حجم بالای ترددهای باری و مسافری، ضرورت توسعه و تقویت سامانههای هوشمند نظارت جادهای را دوچندان کرده است.
وی افزود: راههای استان قم مسیر ارتباطی ۱۷ استان کشور با مرکز ایران به شمار میروند و به همین دلیل بهرهمندی از تجهیزات نظارتی از جمله دوربینهای ثبت تخلف، سامانههای نظارتی و سامانههای توزین در حال حرکت، نقش تعیینکنندهای در مدیریت ترافیک و افزایش ایمنی این محورها دارد.
سرپرست مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم خاطرنشان کرد: روند توسعه کمی و ارتقای کیفی سامانههای هوشمند نظارت جادهای در سطح محورهای استان به صورت مستمر دنبال میشود و اجرای پروژه جدید نیز در همین راستا و با هدف بهبود شرایط ایمنی و نظارت مؤثرتر بر ترددهای جادهای در دستور کار قرار گرفته است.
نظر شما