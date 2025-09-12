به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا جلال مرادی در خطبههای این هفته نماز جمعه که در مسجد جامع دیواندره برگزار شد، با اشاره به مفهوم گسترده اخلاق اسلامی، اظهار کرد: اخلاق اسلامی از دیدگاه حکماء و دانشمندان حوزه اخلاق شناسی به مجموعه فضائل و رذائل انسانها اطلاق میشود که در سه بخش اصلی شامل رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با مردم و رابطه انسان با خود تقسیمبندی میشود.
وی افزود: رعایت اخلاق اسلامی نه تنها در زندگی فردی فرد تأثیرگذار است، بلکه در تعاملات اجتماعی و روابط میان افراد نیز نقش بسزایی دارد و حضرت رسول (ص) فرمودهاند: "إنّما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَکارِم الأخلاق" که بیانگر اهمیت بالای اخلاق در دین اسلام است.
ماموستا مرادی همچنین به توضیح تفاوت معنای لغوی و اصطلاحی «خلق» و «اخلاق» پرداخت و گفت: خلق به ویژگیهای ظاهری انسان و اخلاق به صفات باطنی و روحی او اشاره دارد و اخلاق در حقیقت سلسله صفاتی است که در روح انسان تثبیت شده و منشأ رفتار نیکو یا بد او میشود.
وی در ادامه به بررسی برکات اخلاق اسلامی در جامعه پرداخت و گفت: اخلاق اسلامی همچون خورشیدی تابان در فضای فردی و اجتماعی میدرخشد و طراوت، شادابی و صفای زندگی را به ارمغان میآورد. این اخلاق به انسانها کمک میکند تا در کنار هم زندگی مسالمتآمیز و پرمحبت داشته باشند.
خطیب جمعه دیواندره در بخش دیگری از سخنان خود، به توصیههای قرآن کریم در رابطه با اخلاق اسلامی اشاره کرد و گفت: قرآن کریم مسلمانان را از شایعهپراکنی، دروغگویی، غیبت و سایر رفتارهای ناپسند نهی کرده و بر لزوم رعایت اخلاق نیکو تأکید دارد و بر اساس آیات قرآن، مسلمانان باید در صلح و سازش با یکدیگر، در برقراری عدالت و در ارتباطات اجتماعی خود اخلاق را رعایت کنند.
وی همچنین به ویژگیهای اخلاقی حضرت رسول اکرم (ص) اشاره کرد و افزود: رسول خدا (ص) با اخلاق نیکو و نرمخویی خود، مردم را به اسلام دعوت کردند و فرمودهاند: "اسلام همان اخلاق نیک است و این اخلاق نیکو از اصول اصلی دعوت پیامبر اسلام به شمار میرود که در زندگی اجتماعی ایشان نیز کاملاً مشهود است.
ماموستا مرادی بر اهمیت خیرخواهی و مردمداری در دین اسلام تأکید کرد و گفت: رسول خدا (ص) همواره مردم را به خیرخواهی توصیه میکردند و میفرمودند که بهترین انسانها کسانی هستند که در راه خیر و نیکی برای مردم گام بردارند.
وی اضافه کرد: مردمداری از ویژگیهای بارز پیامبر اسلام (ص) بود و ایشان همواره در کنار مردم بودند و در غم و شادی آنان شریک میشدند.
