اخلاق اسلامی پایه‌گذار جامعه‌ای سالم و پیشرفته است

دیواندره- امام جمعه موقت دیواندره اخلاق اسلامی را به عنوان محور اصلی زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان و پایه‌گذار جامعه‌ای سالم معرفی و بر اهمیت رعایت اصول اخلاقی در زندگی روزمره تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مسجد جامع دیواندره برگزار شد، با اشاره به مفهوم گسترده اخلاق اسلامی، اظهار کرد: اخلاق اسلامی از دیدگاه حکماء و دانشمندان حوزه اخلاق شناسی به مجموعه فضائل و رذائل انسان‌ها اطلاق می‌شود که در سه بخش اصلی شامل رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با مردم و رابطه انسان با خود تقسیم‌بندی می‌شود.

وی افزود: رعایت اخلاق اسلامی نه تنها در زندگی فردی فرد تأثیرگذار است، بلکه در تعاملات اجتماعی و روابط میان افراد نیز نقش بسزایی دارد و حضرت رسول (ص) فرموده‌اند: "إنّما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَکارِم الأخلاق" که بیانگر اهمیت بالای اخلاق در دین اسلام است.

ماموستا مرادی همچنین به توضیح تفاوت معنای لغوی و اصطلاحی «خلق» و «اخلاق» پرداخت و گفت: خلق به ویژگی‌های ظاهری انسان و اخلاق به صفات باطنی و روحی او اشاره دارد و اخلاق در حقیقت سلسله صفاتی است که در روح انسان تثبیت شده و منشأ رفتار نیکو یا بد او می‌شود.

وی در ادامه به بررسی برکات اخلاق اسلامی در جامعه پرداخت و گفت: اخلاق اسلامی همچون خورشیدی تابان در فضای فردی و اجتماعی می‌درخشد و طراوت، شادابی و صفای زندگی را به ارمغان می‌آورد. این اخلاق به انسان‌ها کمک می‌کند تا در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیز و پرمحبت داشته باشند.

خطیب جمعه دیواندره در بخش دیگری از سخنان خود، به توصیه‌های قرآن کریم در رابطه با اخلاق اسلامی اشاره کرد و گفت: قرآن کریم مسلمانان را از شایعه‌پراکنی، دروغ‌گویی، غیبت و سایر رفتارهای ناپسند نهی کرده و بر لزوم رعایت اخلاق نیکو تأکید دارد و بر اساس آیات قرآن، مسلمانان باید در صلح و سازش با یکدیگر، در برقراری عدالت و در ارتباطات اجتماعی خود اخلاق را رعایت کنند.

وی همچنین به ویژگی‌های اخلاقی حضرت رسول اکرم (ص) اشاره کرد و افزود: رسول خدا (ص) با اخلاق نیکو و نرم‌خویی خود، مردم را به اسلام دعوت کردند و فرموده‌اند: "اسلام همان اخلاق نیک است و این اخلاق نیکو از اصول اصلی دعوت پیامبر اسلام به شمار می‌رود که در زندگی اجتماعی ایشان نیز کاملاً مشهود است.

ماموستا مرادی بر اهمیت خیرخواهی و مردم‌داری در دین اسلام تأکید کرد و گفت: رسول خدا (ص) همواره مردم را به خیرخواهی توصیه می‌کردند و می‌فرمودند که بهترین انسان‌ها کسانی هستند که در راه خیر و نیکی برای مردم گام بردارند.

وی اضافه کرد: مردم‌داری از ویژگی‌های بارز پیامبر اسلام (ص) بود و ایشان همواره در کنار مردم بودند و در غم و شادی آنان شریک می‌شدند.

