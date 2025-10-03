مطهری اصل: دولت به معیشت مردم توجه بیشتری کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبه های نماز جمعه این هفته تبریز اظهار کرد: اسرائیل روزبه‌روز به لحظه از بین رفتن خود نزدیک می‌شود، و با تلاش مذبوحانه خودش را در داخل و خارج به لجن کشیده شده است.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: دنیا علیه اسرائیل کودک کش قیام کرده است و با ظلم هایی که با زنان و کودکان می‌کنند قطعاً ۲۵ سال را نمی‌بینند؛ هرکسی هم که در هر لباس و سمتی با حرفی و سخنی می‌خواهد آرامش و آسایش، رفاه و انسجام ملی را برهم بزند، قطعاً با آنها برخورد خواهد شد.

وی افزود: دشمنان اولین بار نیست که از اول انقلاب هر کاری دوست داشتند با ما کردند. ۴۶ سال است که روی پای خود ایستاده‌ایم پس اکنون نیز نمی‌توانند کاری انجام دهند، مگر غیر از این است که در جنگ دوازده روزه خودشان به پای ما افتاده و درخواست آتش بس دادند.

بدتر از مکانیسم ماشه قبلاً توسط آمریکا اعمال شده

مطهری اصل خاطرنشان کرد: در خصوص ایران ۹۵ درصد تحریم‌ها را آمریکا قبلاً اعمال کرده، پس فعال شدن مکانیسم ماشه اروپایی‌ها هیچ گونه اثر اقتصادی قابل‌توجهی برای ما ندارد. آنها مأیوس شدند چرا که با موشک و بمب و تحریم اقتصادی و هیچ چیز دیگری نتوانستند کشور ما را تسلیم کنند و تنها یک امید دارند که مردم را به خیابان‌ها کشانده و به اغتشاش دعوت کنند تا از نظام دست بکشند و در نظر دارند روان مردم را ناراحت کنند تا مردم ناراضی شوند.

مطهری اصل در پایان یادآور شد: در زمینه خرید طلا و دلار کارهای نادرست انجام ندهید، این قیمت‌ها، قیمت اصلی نیست و هدف اخلالگران ایجاد التهاب در بازار است، پس فریب نخورید دشمنان هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند.