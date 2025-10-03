خطیب جمعه اردستان: فشار روانی مکانیسم ماشه بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: اگر انسانی از تقوا برخوردار باشد سعی می‌کند که سخن او نیز سنجیده و استوار باشد، با تقوای الهی پیشه کردن می‌توان به مسیر صلاح عمل حرکت کرد.

وی افزود: اگر کار خلافی قرار باشد در جامعه صورت بگیرد انسان حق مشارکت در آن کار خلاف را ندارد همچنین نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشد بلکه باید امر به معروف نیز انجام دهد.

امام‌جمعه اردستان با اشاره به سالروز وفات حضرت معصومه (س)، تصریح کرد: این بزرگوار خواهر تنی امام رضا (ع) است، مقام شفاعت برای این بانوی بزرگوار قرار دارد که باید زیارت این بانو را گرامی داشت و زیارت این بانو دارای فضیلت بسیاری بوده که باعث بهشتی شدن انسان می‌شود.

دهشیری ضمن اشاره به هفته فراجا، بیان کرد: امید می‌رود بتوانیم قدردان نیروی انتظامی باشیم، این هفته فرصتی برای این است که مردم با گوشه‌ای از خدمات و فعالیت های فراجا آشنا شوند، مردم ایران حمایت خود را از فراجا نشان می‌دهند چرا که عقیده دارند که این نیرو شبانه روز در خدمت مردم است.

وی با اشاره به سالروز حماسه طوفان الاقصی، خاطرنشان کرد: این حرکت عظیم آتشی بر جان صهیونیست‌ها انداخت و خسارات زیادی بر آنان وارد شد؛ مردم بیدار دنیا متوجه جنایات این رژیم شده‌اند اما همچنان حماس زنده است.

امام‌جمعه اردستان در خصوص ماجرای مکانیسم ماشه، اضافه کرد: دو کشور قدرتمندی که عضو شورای امنیت سازمان ملل هستند این را قبول ندارد اما کشورهای دیگر با تحریک آمریکا آن را فعال کردند، بار روانی اسنپ‌بک بیشتر است و عده‌ای در این راستا سوءاستفاده کرده و گرانی ایجاد می‌کنند.

دهشیری با اشاره به اهمیت انسجام داخلی و اتحاد ملی، تاکید کرد: مسوولان با قاطعیت با سوءاستفاده‌کنندگان باید برخورد کنند تا از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد.