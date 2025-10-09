به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مهدی مهدویان صبح پنجشنبه در مراسم عطرافشانی مزار شهدای شهرستان سنندج که با حضور جمعی از مسئولان استان کردستان و نیروهای مسلح برگزار شد با اشاره به جایگاه شهدا و نیروهای مسلح، یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسلامی را گرامی داشت.
وی با تلاوت آیهای از قرآن کریم، از شهیدانی که جان خود را فدای کشور و مردم کردند، یاد کرد و گفت: «ولا تحزن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاٌ عند ربهم یرزقون»، به این معنا که شهدا در پیشگاه خداوند زندهاند و در نزد پروردگارشان روزی میخورند و این آیه نشاندهنده حقیقتی است که شهدای ما نه تنها در دل مردم بلکه در نزد خداوند جایگاهی بس والاتر از آنچه که ما تصور میکنیم، دارند.
وی در ادامه به ایستادگی و فداکاریهای شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای نیروی انتظامی، شهدای حرم و شهدای مقاومت اشاره کرد و افزود: این بزرگواران با جان و خون خود ایستادند و به دشمن اجازه ندادند که عزت و شرف این سرزمین را خدشهدار کند.
حجتالاسلام مهدویان تأکید کرد: این شهدا برای کشور، برای مردم و برای انقلاب جان خود را فدای آرمانهای بزرگ خود کردند و همه ما باید در ادامه راهشان، در مسیر فداکاری و ایثار حرکت کنیم.
رئیس عقیدتی فرماندهی انتظامی کردستان با اشاره به فرمایشات حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) در مورد نیروی انتظامی، اظهار کرد: حضرت آقا فرمودند که نیروی انتظامی مجاهدان واقعی فی سبیلالله هستند؛ کسانی که در خط جهاد و مبارزه با فساد و ظلم هستند، اما این جهاد در بسیاری از مواقع دیده نمیشود.
نیروهای نظامی و انتظامی برای امنیت و آرامش مردم تلاش میکنند
وی افزود: نیروهای انتظامی و سایر نیروهای مسلح در تمامی عرصهها، چه در میدانهای نبرد و چه در عرصههای اجتماعی، برای امنیت و آرامش مردم تلاش میکنند، اما این تلاشها در بسیاری از مواقع نادیده گرفته میشود.
حجتالاسلام مهدویان همچنین با نقل داستان حضرت موسی و یارانش هنگام عبور از دریای نیل و تعقیب سپاه فرعون توسط دشمن، گفت: وقتی حضرت موسی و اصحابش به بنبست رسیدند و دشمنان در پی نابودی آنان بودند، ایمان به نصرت الهی باعث شد که آنها از بحران عبور کنند و همینطور، ملت ایران با ایمان به وعدههای الهی در برابر دشمنان ایستاده است و هرگز به بنبست نخواهد رسید.
وی افزود: اگر ما به نصرت الهی ایمان داشته باشیم و در مسیر ولایت و رهبری حرکت کنیم، هیچگاه در برابر دشمنان شکست نخواهیم خورد و سربازان ما، همچون یاران حضرت موسی، با ایمان و استقامت در برابر دشمنان ایستادهاند و در نهایت پیروز خواهند شد.
حجتالاسلام مهدویان به تاریخ پر فراز و نشیب ایران اشاره کرد و گفت: این کشور با هزاران سال تاریخ و تمدن، همواره در برابر طمع دشمنان و استعمارگران ایستاده است و ما شاهد آن بودیم که در دوران قاجاریه و پهلوی، بخشی از خاک عزیزمان به اجبار از دست رفت؛ اما در دوران انقلاب اسلامی، سربازان خمینی و خامنهای اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک این سرزمین به دست دشمن بیفتد.
نیروهای مسلح از کیان کشور دفاع میکنند
وی همچنین از تجاوزات تاریخی به ایران همچون اشغال بخشی از خاک توسط آتاتورک و دیگر قدرتهای استعماری یاد کرد و گفت: ما حتی زمانی که کشور مورد هجمه قرار میگرفت، هیچگاه عقبنشینی نکردیم و امروز هم همانطور که در جنگهای ۱۲ روزه اخیر در برابر دشمنان ایستادیم، همچنان آمادهایم تا از کیان این کشور دفاع کنیم.
رئیس عقیدتی فرماندهی انتظامی کردستان در ادامه سخنان خود، از اهمیت و جایگاه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سخن گفت و اظهار داشت: نیروهای مسلح ایران، از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج، همگی در خط مقدم دفاع از کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی قرار دارند و امروز، نیروهای مسلح ما تنها نیروی مکتبی و الهی هستند که در جهان به امر رهبری الهی حرکت میکنند.
وی خطاب به نیروهای مسلح گفت: شما تنها نیروی نظامی مکتبی در دنیا هستید که پشت سر یک رهبر الهی حرکت میکنید و امروز شما در این نظام مقدس خدمت میکنید و باید قدر خود را بدانید، اگر در این مسیر ثابت قدم باشیم، نصرت الهی برای ما قطعی است.
حجتالاسلام مهدویان همچنین به ضرورت پیروی از رهبری و وحدت ملی اشاره کرد و گفت: اگر ما همچنان در مسیر رهبری حرکت کنیم، مانند یاران حضرت موسی در برابر دشمنان پیروز خواهیم شد و نصرت الهی در سایه وحدت و همبستگی با ولایت محقق میشود.
در این مراسم، علاوه بر حجتالاسلام مهدویان، جمعی از مسئولان استانی و نیروهای مسلح نیز حضور داشتند و ضمن نثار گل به مزار شهدای گرانقدر، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند. مراسم با قرائت فاتحه و دعا برای تعجیل در فرج حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) و سلامتی رهبر معظم انقلاب پایان یافت.
