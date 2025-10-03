سردارمحمد سعید فاضلدادگر در جمع نمازگزاران جمعه گرگان با اشاره به نقش حیاتی نیروی انتظامی در تأمین امنیت و مقابله با ناهنجاریها، گفت: نیروی انتظامی با بیش از ۴۰ ماموریت کلان و ۶۰۰ وظیفه، خط مقدم حفاظت از جان، مال و آبروی مردم است.
وی ادامه داد: با وجود فشارهای جسمی و روانی و دوری از خانواده، خدمت در نیروی انتظامی عبادتی الهی است که کارکنان با انگیزهای خالصانه انجام میدهند.
وی سپس به عملکرد ۶ ماه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: کاهش ۲۰ درصدی سرقتها، کاهش ۲۱ درصدی تلفات جادهای، کشف بیش از چهار تن مواد مخدر و جمعآوری بیش از ۶ هزار معتاد متجاهر، نتیجه تلاش شبانهروزی پرسنل است.
فرمانده انتظامی گلستان همچنین از اجرای طرحهای امنیتی در مناسبتهای ملی و مذهبی خبر داد و گفت: طرحهای نوروزی، ایام محرم، ۲۲ بهمن و بازگشایی مدارس به صورت مستمر اجرا میشوند تا امنیت و آرامش مردم تضمین شود.
فاضلدادگر به مقام والای شهدای نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۴ هزار شهید و ۳۵ هزار جانباز از نیروی انتظامی تقدیم نظام شده که گلستان با ۳۲۷ شهید سهم بزرگی در این افتخار دارد.
