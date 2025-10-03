کاروان صمود نماد خروش وجدان جمعی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید قاسم میرصادقی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خمین اظهار کرد: حضرت معصومه(س) که در سال ۲۰۱ هجری قمری به قصد زیارت برادر گرانقدرشان حضرت امام رضا(ع) راهی ایران شدند، پس از گرفتار شدن و شهادت برخی همراهانشان به دست عمال بنی عباس در مسیر و تحمل آلام و رنج‌های بسیار، در شهر مقدس قم به جوار رحمت الهی پیوستند.

امام جمعه خمین تصریح کرد: شخصیت آن حضرت تنها به نسب ایشان به اهل‌بیت(ع) محدود نمی‌شود بلکه از بعد علمی، اخلاقی و معنوی ایشان دارای جایگاه ویژه‌ای دارند و الگویی برای تمامی مردم در همه زمان‌ها هستند.

حجت الاسلام میرصادقی با تأکید بر نقش الگو بودن حضرت معصومه(س) برای زنان و دختران اظهار کرد: در زمانه‌ای که دشمنان با ارائه الگوهای غیراصیل در پی انحراف مسیر اخلاقی و فرهنگی جامعه‌اند، معرفی الگوهای حقیقی و متعالی مانند حضرت معصومه(س) ضرورت دارد.

وی ادامه داد: سیره زندگی ایشان برای بانوان ما درس‌هایی از پاکدامنی، کرامت نفس، پیوند علم و معنویت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به همراه دارند و ترویج این آموزه‌ها باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد.

امام‌جمعه خمین با اشاره به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت و با اشاره به تجربه جنگ دوازده‌روزه و تحرکات اخیر در منطقه‌، اظهار کرد: محاسبات جریان‌های متخاصم در مقابل ایران بارها دچار اشتباه شده است و دشمنان با بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی و رسانه‌ای درصدد ایجاد التهاب و تضعیف انسجام عمومی‌اند، اما بصیرت و غیرت مردم و آمادگی نیروهای مسلح کشور با هدایت‌های رهبری فرزانه، مانع از تحقق اهداف آنان شده است.

حجت الاسلام میرصادقی گفت: لازم است در فضای رسانه‌ای و عمومی از ایجاد و گسترش شایعات، شبهات و اختلاف داخلی پرهیز شود و همه ظرفیت‌ها برای تقویت اتحاد و تاب‌آوری ملی بسیج گردد.

وی گفت: برخی کشورهای اروپایی و بازیگران خارجی با ژست‌های نمایشی و تکرار پرونده‌سازی‌ها، سعی در تحت‌فشار قرار دادن ملت‌ها دارند، امّا واقعیت این است که امروز اروپا از منظر سیاسی و عملیاتی در جایگاه سابق خود قرار ندارد.

امام جمعه خمین گفت: اقدامات نمایشی آن‌ها نه‌تنها نتایج تعیین‌کننده‌ای به دنبال نداشته، بلکه ضرورت اتکا به ظرفیت‌های ملی و تقویت راهبردهای دفاعی و دیپلماتیک را آشکار کرده است.

حجت الاسلام میرصادقی، با اشاره به حرکت‌های مردمی حمایتی از مردم مظلوم غزه و کاروان بین‌المللی صمود، این نوع همبستگی‌ها را شایسته تقدیر خواند و تصریح کرد: هرچند برخی تلاش‌ها برای شکست محاصره به مقصد نرسید، اما این حرکت‌ها نشان‌دهنده خروش وجدان جمعی مردمان و رسالت انسانی در برابر ظلم است و باید مورد حمایت معنوی و سیاسی قرار گیرد.

امام‌جمعه خمین با اشاره هفته نیروی ضمن قدردانی از خدمات شبانه‌روزی نیروهای انتظامی ادامه داد: یاد و خاطر شهدای نیروی انتظامی را گرامی داشته و برای خانواده‌های این عزیزان آرزوی صبر و برای شهدا رحمت الهی داریم.