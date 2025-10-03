امام جمعه سنقر: حضرت معصومه(س)الگوی ماندگار عفاف و معرفت برای زنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی در خطبه نخست نماز جمعه سنقر و کلیایی با سفارش همگان به تقوای الهی، به بیان معانی عمیق خطبه ۸۳ نهج‌البلاغه از کلام امیرالمؤمنین (ع) پرداخت و گفت: لحظه مرگ، دشوارترین و سنگین‌ترین لحظات زندگی انسان است؛ تا جایی که امام علی (ع) آن را به سختی فروبردن آب دهان در حال غم و اندوه شدید تشبیه کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اطرافیان و فرزندان در لحظه جان دادن هیچ کمکی به انسان نمی‌توانند بکنند، افزود: «امام علی (ع) می‌فرمایند در آن لحظه عزیزترین اطرافیان در کنارت هستند اما از تو کاری برنمی‌آید و در نهایت، تو را به قبر می‌سپارند و تنهایت می‌گذارند.»

امام جمعه سنقر ادامه داد: پس از دفن، بدن انسان در تنگی قبر گرفتار می‌شود و موجودات زمین پوست و گوشت او را از میان می‌برند و با گذر زمان حتی یاد و نام او نیز از خاطره‌ها محو خواهد شد، به‌گونه‌ای که گویی هرگز در این دنیا نبوده است.

تذکر الهی؛ فرصتی برای بازگشت

حجت‌الاسلام رضایی با تأکید بر اینکه پیامبران و اولیای الهی وظیفه دارند تذکر دهند و انسان‌ها باید از این تذکرها عبرت بگیرند، اظهار کرد: بسیاری از انسان‌ها با یک تلنگر و تذکر متحول شدند و به مسیر حق بازگشتند، همانند «حر» در واقعه کربلا یا فضیل عیاض. اما برخی دیگر آنچنان دل به گناه سپرده‌اند که تذکر در آنها هیچ اثری ندارد.

وی در ادامه به حکایتی از سعدی اشاره کرد و گفت: کسانی که در زمان آسایش و آرامش به فکر تقوا و کار خیر نباشند، در زمان سختی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و حسرت و گریه نیز برای آنها سودی نخواهد داشت.

حضرت معصومه (س)، الگویی جاودانه برای جامعه امروز

امام جمعه سنقر در بخش دیگری از خطبه‌ها به سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) اشاره کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری جوانان و زنان جامعه ما نیازمند الگو هستند و بهترین الگو در عفاف، معرفت، علم و معنویت، شخصیت حضرت فاطمه معصومه (س) است.

وی با بیان اینکه بسیاری از ارزش‌ها مانند عدالت، عفت و حیا از حقایق ثابت عالم هستند و با تغییر زمان تغییر نمی‌کنند، افزود: حضرت معصومه (س) در بعد علمی به‌گونه‌ای بودند که پاسخ پرسش‌های پیچیده فقهی را در غیاب امام موسی کاظم (ع) می‌دادند و پدرشان پس از شنیدن پاسخ‌های ایشان فرمودند: «فداها ابوها»؛ پدرش فدای او باد.

حجت الاسلام رضایی تأکید کرد: زیارت حضرت معصومه (س) با معرفت، بهشت را بر زائر واجب می‌کند و طبق روایات، شفاعت ایشان شامل حال تمام شیعیان خواهد شد.

هجرت حضرت معصومه (س)، یک حرکت سیاسی و فرهنگی

حجت‌الاسلام رضایی در ادامه افزود: هجرت حضرت معصومه (س) به سوی ایران و شهر قم، تنها یک سفر زیارتی نبود، بلکه یک حرکت بزرگ فرهنگی و سیاسی در راستای ترویج معارف اهل‌بیت (ع) به شمار می‌رود.

وی گفت: قم به برکت وجود ایشان به مرکز بزرگ علمی و مذهبی جهان تشیع بدل شد و امروز میلیون‌ها شیعه از این سرچشمه فیض علمی و معنوی بهره می‌برند.

تبریک روز نیروی انتظامی و دامپزشکی

امام جمعه سنقر در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز نیروی انتظامی به حافظان امنیت کشور، گفت: امنیت یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه است و بدون آن هیچ حوزه‌ای از زندگی بشر سامان نمی‌گیرد.

وی همچنین روز دامپزشکی را به فعالان این عرصه تبریک گفت و از خدمات دلسوزانه آنان در حفظ سلامت جامعه و تأمین امنیت غذایی قدردانی کرد.