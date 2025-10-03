به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود ترابی در خطبه‌های نماز جمعه گنبدکاووس، تحریم‌های جدید آمریکا را مهر تاییدی بر هشدارهای رهبر معظم انقلاب دانست و اظهار کرد: اکنون همه اقشار جامعه به بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا واقف شده‌اند.

وی افزود: دشمنان با ایجاد التهاب در بازار و افزایش قیمت‌ها به دنبال ایجاد نارضایتی در مردم هستند، اما ملت آگاه ایران هر بار این فشارها را شکست داده است.

امام جمعه گنبدکاووس آینده کشور را روشن خواند و خاطرنشان کرد: تنها راه مقابله با تحریم‌ها، تقویت همه‌جانبه ایران است.

وی همچنین با تبریک هفته نیروی انتظامی، به اهمیت آگاهی‌بخشی درباره گستردگی وظایف این نیرو اشاره و از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان قدردانی کرد.

ترابی به سالروز رحلت حضرت معصومه (س) اشاره و قم را مرکز نشر معارف اهل بیت و زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی (عج) دانست.

وی در بخش دیگری به سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و تأثیر خون شهدا بر ترس رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: رژیم صهیونیستی در مسیر نابودی است و افکار عمومی جهان علیه جنایات آن بسیج شده است.

امام جمعه گنبدکاووس همچنین درباره طرح صلح آمریکا گفت: این برنامه با وعده‌های ظاهری، بیشتر به دنبال آزادی اسرای اسرائیلی است و تضمینی برای صلح واقعی و پایان جنایات رژیم صهیونیستی ندارد.