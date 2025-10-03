تظاهرات گسترده ضدصهیونیستی مردم بنگلادش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، امروز بنگلادش شاهد تظاهرات گسترده علیه رژیم صهیونیستی و جنایات این رژیم علیه مردم بی گناه غزه بود.

بر اساس این گزارش، تظاهرات گسترده ای امروز در بنگلادش، در حمایت از غزه، محکوم کردن جنگ نسل‌کشی و گرسنگی، و محکومیت راهزنی دریایی رژیم صهیونیستی علیه ناوگان صمود برگزار شد.

گفتنی است که ناوگان صمود اعلام کرد: نیروی دریایی اسرائیل صبح امروز آخرین کشتی باقیمانده از ناوگان کمک های غزه را توقیف کرد. نیروی دریایی اسرائیل تمامی ۴۲ کشتی این ناوگان را توقیف کرده است.