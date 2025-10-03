  1. بین الملل
تظاهرات گسترده ضدصهیونیستی مردم بنگلادش

منابع خبری اعلام کردند که جمعیت انبوهی امروز در بنگلادش علیه جنایات رژیم صهونیستی در غزه تظاهرات برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، امروز بنگلادش شاهد تظاهرات گسترده علیه رژیم صهیونیستی و جنایات این رژیم علیه مردم بی گناه غزه بود.

بر اساس این گزارش، تظاهرات گسترده ای امروز در بنگلادش، در حمایت از غزه، محکوم کردن جنگ نسل‌کشی و گرسنگی، و محکومیت راهزنی دریایی رژیم صهیونیستی علیه ناوگان صمود برگزار شد.

گفتنی است که ناوگان صمود اعلام کرد: نیروی دریایی اسرائیل صبح امروز آخرین کشتی باقیمانده از ناوگان کمک های غزه را توقیف کرد. نیروی دریایی اسرائیل تمامی ۴۲ کشتی این ناوگان را توقیف کرده است.

