به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پکن به حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود واکنش نشان داد و خواستار دسترسی ایمن و فوری کمک های انسانی به غزه شد.
وزارت امور خارجه چین پس از حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود که در مأموریت انسانی به سمت غزه حرکت میکرد، تأکید کرد که باید دسترسی ایمن و فوری کمکهای انسانی به غزه تضمین شود.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که چین تحولات این حادثه را دنبال میکند و بر لزوم رعایت تصمیمات سازمان ملل و اجرای فوری آتشبس در غزه تأکید دارد.
چین از تمامی طرفها خواست تا تصمیمات بینالمللی را بهطور مؤثر اجرا کرده و بحران انسانی در غزه را کاهش دهند.
این وزارتخانه تصریح کرد که دسترسی امن به کمکهای انسانی اولویت فوری و ضروری است.
گفتنی است که ناوگان صمود اعلام کرد: نیروی دریایی اسرائیل صبح امروز آخرین کشتی باقیمانده از ناوگان کمک های غزه را توقیف کرد. نیروی دریایی اسرائیل تمامی ۴۲ کشتی این ناوگان را توقیف کرده است.
