تقابل جبهه حق و استکبار از نگاه رهبری در کتاب «گام های شیطان»

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب راهبردی و تبیینی «گامهای شیطان» بر پایه معارف قرآن کریم و بیانات شهید قدس، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (رضواناللهتعالیعلیه) پیرامون ماهیت شیطان و شیوههای نفوذ آن در دنیای معاصر در قم منتشر شد.
این اثر با نگاهی فراتر از اخلاق فردی، به کالبدشکافی تقابل جبهه حق و باطل پرداخته و نسبت میان «هوای نفس»، «ابلیس» و «استکبار جهانی» به سرکردگی آمریکا را با ظرافتی تحلیلی ترسیم میکند.
کتاب به این پرسش که چگونه شیطان با ایجاد اختلال در «دستگاه محاسباتی» مدیران و آحاد جامعه، قصد دارد شعلهٔ امید را در دلها خاموش کرده و مسیر نصرت الهی را مسدود کند؟ پاسخ می دهد.
نویسنده در این اثر، گامهای نفوذ دشمن را از سطح وسوسههای قلبی تا ابزارهای پیچیده رسانهای و جنگ سخت واکاوی کرده و راهکارهای عملی (جوارحی و جوانحی) را برای پایداری در مسیر ولایتالله و رسیدن به رستگاری و شهادت ارائه میدهد.
نویسنده این کتاب سید مهدی غنی زاده و ناشر آن پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) با همکاری دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب میباشد.
