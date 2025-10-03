  1. استانها
بانوان دوومیدانی هرمزگان در مسابقات کشوری خوش درخشیدند

بندرعباس - بانوان هرمزگانی در هشتمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی پیشکسوتان کشور با ۴ مدال طلا، ۴مدال نقره و یک مدال برنز درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان، هشتمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی پیشکسوتان کشور به میزبانی استان گلستان برگزار شد و تیم بانوان هرمزگان با ترکیب طاهره بابائیان، فاطمه رضوانی، نسرین بارانی، فاطمه آدینه زاده، عذرا فلاحت به سرمربیگری سکینه ابوالحسنی در آن شرکت کردند.

لازم به ذکراست طاهره بابائیان در ماده۱۵۰۰ متر و ۳۲۰۰ متر نفر اول و دو مدال طلا کسب کرد.

فاطمه رضوانی در پرتاب دیسک اول و مدال طلا و در پرتاب وزنه دوم و مدال نقره، نسرین بارانی در پرتاب دیسک اول و مدال طلا و در پرتاب نیزه دوم و مدال نقره، فاطمه آدینه زاده در پرتاب دیسک دوم و مدال نقره و در پرتاب وزنه دوم و مدال نقره و عذرا فلاحت در دو ۲۰۰متر سوم و مدال برنز کسب کرد.

