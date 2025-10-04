به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکوری صبح شنبه در جمع اعضای کانون داوری حرفهای سمنان در دادگستری استان بیان کرد: داوری به معنای ارجاع اختلافات طرفین به شخص یا اشخاص ثالث برای صدور رأی است، اما آنچه به عنوان داوری حرفهای مطرح میشود، داوری توسط اشخاص آموزشدیده، متخصص و آشنا به قوانین و مقررات است که در چارچوب مراکز رسمی فعالیت میکنند و آرای آنان مستند، مستدل و منطبق با موازین قانونی صادر میشود.
وی با بیان اینکه داوری حرفهای آثار مثبتی در نظام دادرسی به همراه دارد، افزود: تسریع در روند رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینههای حقوقی و قضایی برای مردم، ارتقای کیفیت آرای صادره و تضمین انطباق آنها با قانون، تقویت فرهنگ صلح، سازش و اعتماد عمومی به نهاد عدالت می شود.
معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان در امور دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف در ادامه با اشاره به تفاوتهای داوری حرفهای و غیرحرفهای اظهار داشت: در داوری غیرحرفهای به دلیل نبود تخصص کافی، احتمال صدور آرای غیرمستند و حتی تشدید اختلافات وجود دارد، در حالی که داوری حرفهای با تکیه بر معیارهای حقوقی، تجربه عملی و چارچوبهای قانونی، نتایج شفاف و قابل اتکاتری را برای طرفین به همراه دارد.
شکوری مزایای بهرهگیری از مراکز داوری حرفهای را چنین برشمرد: دسترسی به داوران متخصص و مجرب در حوزههای مختلف، محرمانگی در فرآیند رسیدگی و حفظ منافع طرفین، به ویژه در اختلافات تجاری و خانوادگی، افزایش اعتماد عمومی به آرای صادره، ایجاد آرامش و رضایتمندی در میان مردم و طرفین اختلاف می توان نام برد.
وی افزود: بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، آرای صادره از سوی داوران در صورتی که مطابق مقررات قانونی و اصول دادرسی عادلانه باشد، برای مراجع قضایی لازمالاتباع است و همانند یک رأی قطعی دادگاه قابلیت اجرا دارد. دادگستری نیز ضمن نظارت بر فرآیند داوری، در صورت درخواست طرفین، دستور اجرای رأی داور را صادر میکند این ویژگی موجب شده است که داوری حرفهای از جایگاه ویژهای برخوردار باشد و مردم بتوانند با اطمینان به آن به عنوان یک مرجع معتبر و قانونی رجوع کنند.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان با اشاره به ظرفیتهای موجود بیان داشت: در استان سمنان ۱۵ داور حرفهای دارای پروانه رسمی فعالیت مشغول به کار هستند که علاوه بر رسیدگی به موضوعات عمومی، در حوزههای تخصصی از جمله دعاوی خانواده نیز خدمات داوری ارائه میدهند. البته داور حرفهای به افرادی اطلاق میشود که با طی مراحل قانونی و اخذ پروانه رسمی فعالیت، مجوز لازم برای انجام داوری را دریافت کردهاند و بر همین اساس صلاحیت رسیدگی به دعاوی در حوزههای عمومی و تخصصی را دارا هستند.
شکوری بیان کرد: دادگستری استان سمنان علاوه بر حمایت از توسعه مراکز داوری حرفهای، بر عملکرد و رفتار داوران نیز نظارت مستمر دارد. این نظارت تضمین میکند که آرای صادره مبتنی بر قانون و عدالت باشد و از هرگونه جانبداری یا تخلف جلوگیری شود.
