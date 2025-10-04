به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه، غلامرضا دانش‌فر در نشست شورای معاونین آموزش و پرورش این شهرستان با بیان اینکه آموزش و پرورش به عنوان زیرساخت توسعه هر جامعه شناخته می‌شود؛ گفت:مهاجر پذیری و رشد جمعیت دانش‌آموزی ، کمبود فضای آموزشی را به یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های شهرستان گناوه تبدیل کرده و کیفیت یادگیری و عدالت آموزشی را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

وی افزود: براساس آمارهای موجود برخی از مدارس شهرستان گناوه با کلاس‌هایی بیش از ۴۰ دانش‌آموز اداره می‌شوند؛ موضوعی که نه تنها کیفیت آموزش را کاهش می‌دهد، بلکه فشار مضاعفی را بر معلمان و کادر آموزشی وارد می‌کند.

علاوه‌ بر این،کمبود فضای آموزشی مانع از برگزاری فعالیت‌های فوق‌برنامه، ورزشی و فرهنگی در مدارس شده و فرصت‌های رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان را محدود کرده است. حال با این شرایط موجود، مازاد اعلام کردن املاک آموزش و پرورش شهرستان هیچگونه توجیهی نخواهد داشت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: اگر چه نمی توان به تمامی زمین های آموزش و پرورش برای ساخت مدرسه اتکا کرد، ولی می توان با طراحی و برنامه ریزی های مناسب از فضاهای آموزشی موجود استفاده بهینه کرد.

وی با اشاره به زمین چهار راه توپ گناوه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این فضای آموزشی در سال‌های گذشته به عنوان زمین مازاد آموزش و پرورش در فهرست اولیه پیشنهادی قرار گرفته بود، ولی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در راستای صیانت از سرمایه های فرهنگی و آموزشی با صراحت کامل مخالفت خود را با فروش آن اعلام می کند و پیگیری های لازم را در جهت منفعت جامعه فرهیخته فرهنگیان و دانش آموزی شهرستان گناوه انجام خواهد داد.

دانش فر در ادامه با بیان اینکه طرح مولد سازی یک طرح قانونی است، اظهار کرد: لزوم تغییر و تحول مثبت در سازمان ها، نهادها و ادارات بر کسی پوشیده نیست، چون که نیاز آینده است و از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است به گونه ای که نهادها و دستگاه‌های دولتی موفق در دنیای امروز نهادهایی هستند که تغییر و تحول را در دستور کار خود قرار دهند و آموزش و پرورش نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در راستای قانون فعالیت خواهد کرد، ولی در سالی که به نام سرمایه‌گذاری گذاری برای تولید نامیده شده است، مهمترین سرمایه‌گذاری در بخش توسعه و ارتقای کیفیت نیروی انسانی می باشد و ما نیز تلاش خواهیم کرد که در این راستا و در جهت اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی محکم و استوار قدم برداریم.

قابل ذکر است: مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر در پایان جلسه به همراه رئیس اداره ارزیابی عملکرد اداره و مدیر آموزش و پرورش گناوه از فضای آموزشی چهار راه توپ بازدید میدانی کرد.