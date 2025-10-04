تحصیل ۷۵۶۴ دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

زریر صالح پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحصیل ۷هزار و۵۶۴ دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، گفت: در حال حاضر این دانشگاه تنها در مقطع دکتری پذیرش دانشجو دارد.
وی به افزایش امار پذیرش در مقطع دکتری این دانشگاه در مقایسه با سال گذشته اشاره کرد و گفت: در مجموع ۱۶۷ نفر در مقطع دکتری برای سال جاری پذیرش شدهاند این در حالی است که این آمار برای سال گذشته ۱۳۸ نفر بوده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج به رشتههای پرطرفدار این دانشگاه اشاره کرد و افزود: رشتههای حقوق، روانشناسی، آموزش ابتدایی، کامپیوتر و میکروبیولوژی از جمله پرطرفدارترین رشتهها در دانشگاه آزاد یاسوج هستند.
وی تاکید کرد: در مقابل رشتههای کم طرفدار مرتبط با حوزه کشاورزی همچون رشتههای باغبانی، زراعت و صنایع غذایی از محبوبیت کمتری برخوردارند.
راهاندازی رشتههای مهارتی جدید
صالح پور از راهاندازی رشتههای مهارتی جدید متناسب با نیاز روز در این دانشگاه خبر داد و عنوان کرد: رشتههایی مانند مراقبت پوست و مو، تعمیر آسانسور، مربیگری پیشدبستانی، مربیگری شنا و بدنسازی از جمله این رشتهها هستند.
پذیرش دانشجوی خارجی در دست پیگیری
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص پذیرش دانشجویان غیرایرانی در این دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر دانشجوی غیرایرانی نداریم اما تقاضای پذیرش دانشجوی بینالملل را ارائه داده و در حال پیگیری هستیم.
حمایت از دانشجویان نیازمند و ممتاز
رئیس دانشگاه آزاد یاسوج به سازوکارهای حمایتی از دانشجویان اشاره و خاطرنشان کرد: دانشجویان نیازمند از طریق وامهای بلندمدت که تمام شهریه را پوشش میدهد ، وامهای کوتاهمدت به صورت ترمی و برای دانشجویان ممتاز نیز تخفیف در شهریه در نظر گرفته شده است.
بزرگترین چالشهای دانشگاه
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای پیش روی دانشگاه اشاره و افزود: بزرگترین چالش دانشگاه رشد قارچگونه دانشگاهها و تأسیس رشتههایی است که بدون هیچگونه امکانات هیأت علمی و با کمترین تجهیزات متأسفانه به رقیبی برای دانشگاه آزاد تبدیل شدهاند.
صالح پور پایین بودن سطح سواد نسبی دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه را دز دیگر چالش ها برشمرد و تصریح کرد: متأسفانه ورودیهای جدید از سطح سواد مناسبی در زمان دانشآموزی برخوردار نیستند که این امر یکی از چالشهای اساسی است.
