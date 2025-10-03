پیش بینی جذب ۱۸۰۰ دانشجوی جدید در دانشگاه یاسوج

عبدالرسول پورانفرد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات پذیرش دانشجویان در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۶ هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه یاسوج مشغول به تحصیل هستند.
وی با بیان اینکه نتایج نهایی کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد هنوز اعلام نشده است، افزود: برآورد میشود حدود هزار و ۸۰۰ نفر پذیرش جدید در تمامی مقاطع تحصیلی داشته باشیم.
معاون آموزشی دانشگاه یاسوج با تأکید بر اینکه به دلیل اعلام نشدن نتایج قطعی امکان مقایسه آماری دقیقی در این زمینه فراهم نیست تصریح کرد: پرطرفدارترین رشتههای دانشگاه عموماً رشتههای مهندسی به ویژه مهندسی کامپیوتر و همچنین رشتههایی مانند روانشناسی در حوزه علوم انسانی هستند و رشتههای برخی گرایشهای مهندسی کشاورزی در این دانشگاه از استقبال کمتری برخوردارند.
راه اندازی ۵ رشته جدید دانشگاه
وی درباره راهاندازی رشتههای جدید در این دانشگاه هم گفت: راهاندازی رشتههای جدید مستلزم جذب هیئت علمی متخصص در آن رشته است و نمیتوان به صورت فوری در این زمینه اقدام کرد.
پورانفرد بیان کرد: در سال تحصیلی جدید ۵ رشته جدید در دانشگاه راهاندازی شده که سه رشته در مقطع دکتری شامل دکتری حشره شناسی، دکتری فیزیولوژی دام و طیور، دکتری علوم زیستی و رشته ایران شناسی مقطع کارشناسی ارشد و رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی اضافه شده است.
تحصیل ۲۲۸ دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاه یاسوج
معاون آموزشی دانشگاه یاسوج در خصوص حضور دانشجویان بینالمللی عنوان کرد: در حال حاضر ۲۲۸ دانشجوی غیرایرانی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه یاسوج در حال تحصیل هستند.
معاون آموزشی دانشگاه یاسوج با اشاره به اقدامات حمایتی از دانشجویان اظهار کرد: معاونت دانشجویی دانشگاه با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صندوق قرضالحسنهای را تأسیس کرده است و همچنین برای حمایت از دانشجویان ممتاز تسهیلاتی از قبیل بورس تحصیلی صنعت و بورسیه استعدادهای درخشان در نظر گرفته شده است.
وی بزرگترین چالش دانشگاه در حوزه آموزش را کیفیت دانشجویان ورودی دانست و بیان کرد: این چالش مختص دانشگاه یاسوج نیست و به سیاستهای کلان کشور در جذب دانشجو و همچنین کیفیت تحصیل آنان در مقاطع پیش از دانشگاه بازمیگردد که امیدواریم با تدابیر ویژه و در نظر گرفتن ظرفیتهای اشتغال در کشور این چالش نیز مرتفع شود.
